«حمود» طبيب سوري يكشف على البسطاء مجانا بالإسكندرية: مصر فتحت لي أحضانها

فتحت مصر أحضانها له وأبناء بلده سوريا، فعاش قرابة 10 سنوات بها درس خلالها في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، حتى أصبح طبيباً، الأمر الذي أراد استغلاله لخدمة أبناء مصر البسطاء في القرى الريفية على حدود محافظتي الإسكندرية والبحيرة، ليقدم لهم كشف بالمجان.

محمد حمود، 28 سنة، طبيب سوري يعمل بإحدى المستشفيات الخاصة في الإسكندرية، قرر رد الجميل لمصر التي احتضنته وتعلم فيها الطب، فاعتاد الذهاب رفقة سيارة إسعاف مجهزة من قبل المستشفى التي يعمل بها، إلى القرى النائية الحدودية بين الإسكندرية والبحيرة من أجل الكشف الطبي على أهلها بالمجان ودون مقابل.«المستشفى اللي أنا فيه أطلقت مبادرة لخدمة البسطاء، على الفور حبيت أشارك لأن دي اقل حاجة أقدر اقدمها لبلدي الثاني مصر اللي عيشت فيها واتعلمت» هكذا يتحدث الطبيب السوري مبتسما عن الدافع وراء مشاركته في تلك المبادرة.

حمود يعطي «بونات» لأصحاب الأمراض التي تحتاج كشف أكبر بذهاب إلى المستشفى وتلقي الكشف مجانًا

وأضاف حمود لـ«الوطن»، أنه قد اتجه إلى قرى أبيس للكشف العام على الحالات وتقديم علاج لهم بالمجان في حال كانت الأمراض بسيطة ويمكن تشخيصها، بينما تم إعطاء «بونات» لأصحاب الأمراض المستعصية والتي تحتاج إلى كشف أكبر للذهاب إلى المستشفى وتلقي الكشف والتحاليل بالمجان.

وأشار إلى أن المبادرة تتعاون مع دليل من تلك المناطق يجرى الأبحاث الاجتماعية على المحتاجين للكشف ويتم النزول إليهم بشكل دوري للكشف عليهم مجانا، مشيراً إلى أن الجميع يفرح حين يعلمون أنه سوري نظراً للهجته الواضحة.

وأكد أن أبناء تلك القرى على الرغم من بساطتهم إلا أنهم يريدون بشكل دائم عزومته على الأكل: «الناس بتحب تعمل معانا الواجب حتى لو من احتياجهم، لأن دا كرم المصريين قلبهم كل محبة».

يأمل الطبيب السوري في استكمال مسيرته الخدمية

يأمل الطبيب الشاب في استكمال مسيرته الخدمية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين للكشف عليهم مجانا ومد يد العون إليهم.