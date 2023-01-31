فتح باب التقديم لجائزة محمد حسنين هيكل بالتزامن مع مئوية ميلاده

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، فتح باب التقدم لجائزة الصحافة العربية، بدءاً من أول فبراير 2023، ولمدة أربعة أشهر على أن يكون آخر موعد للتقدم للمسابقة يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، وأوضحت المؤسسة، أن ذلك يأتي بمناسبة مرور قرن من الزمان على ميلاد الكاتب الأستاذ محمد حسنين هيكل وللاحتفال بهذه المئوية.

جائزة محمد حسنين هيكل

وقالت مؤسسة محمد حسنين هيكل، في بيان لها اليوم، إنه يتم تقديم الأعمال المشاركة عبر البريد الإلكتروني التالي: awards@heikal.info.

وتابع البيان: تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي على اختلاف منصاته والمواقع الإخبارية الراسخ منها والوافد، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، حيث تُمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

أضافت: تهدف مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، من خلال هذه الجوائز إلى تكريم الصحفيين والصحفيات بالوطن العربي ممن تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من وسائل وأدوات لمواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

مؤسسة محمد حسنين هيكل

ويستطيع المتسابقون، التقدم للجوائز عن أي عمل منشور باللغة العربية في جميع الجرائد والصحف والمجلات والمنصات والمواقع الإخبارية العربية، ويحق لجميع الجنسيات العربية التقدم للمسابقة بشرط أن يكون سن المتقدمة أو المتقدم 40 سنة أو أقل في 31 ديسمبر 2022.

يذكر أن مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية نشأت عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفني لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة.