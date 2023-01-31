«صناعة النواب» تطلب حضور وزارة الصناعة بفرض رسوم إغراق على الحجر الجيري

قررت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود، استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة إلى الأسبوع المقبل، لحين حضور وزارة الصناعة والتجارة في وجود هيئة الثروة المعدنية.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن تصدير الحجر الجيري بكميات كبيرة دون عمل قيمة مضافة، من خلال تصديره مطحون لزيادة الدخل القومي.

وطالب معتز محمود، بضرورة إحضار المخاطبات التي تمت بين الهيئة والجهات المختصة، للمطالبة برسوم إغراق على الحجر الجيري لتسجيله بالمضبطة.

وطالب عضو مجلس النواب مقدم طلب الإحاطة، بدعم الصناعة المصرية، والحد من تصدير الحجر الجيري في صورته الأولية كحجر كتلي خام، مشددا على ضرورة فرض رسوم صادر على الحجر الجيري الخام من 350 إلى 500 جنيه مصري للطن، ما سيؤدي إلى إرغام المستورد الأجنبي على طلب كربونات الكالسيوم المصنعة في مصر، ما سيزيد من صادرات مصر من حيث الكمية والقيمة، وأيضا لجلب المستثمر الأجنبي.

الحجر الجيري

وقال ممثل الثروة المعدنية، إن الحجر الجيري ليس لنا سلطة عليه، بل هو يتبع جهة ولاية أخرى، موضحا أن الحجر الجيري يتبع المحافظات، وليس الثروة المعدنية.

وأضاف ممثل الحكومة، أن الهيئة بصدد رفع مذكرات للجهات المختصة للمطالبة برسوم إغراق على الحجر الجيري كمقترح من ضمن المقترحات.