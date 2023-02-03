فانوس رمضان صناعة إسكندرانية أصيلة.. وصاحب ورشة: السعر يبدأ من 35 جنيها

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبدأ صناع فوانيس رمضان، في إنتاج فوانيس العام الجديد في ورش التصنيع بالإسكندرية، والعديد من المحافظات المصرية، التي تتميز بصناعته على أيدي متخصصين، وتنتظر الأسر المصرية، اقتراب الشهر المعظم لشراء الفانوس الذي يعتبر أساسيا للاحتفال برمضان.

فوانيس رمضان على كل شكل ولون

تستعد ورش تصنيع الفانوس، مبكرا للشهر الكريم، كام تحرص الأسر على شراء فوانيس رمضان لأولادها قبل بدء الشهر المعظم بأيام قليلة، وتنشر «الوطن»، خلال هذا التقرير، كيفية التصنيع والخامات المستخدمة به، وأشكاله وأنواعه وأسعار فانوس رمضان 2023.

ورش فوانيس الإسكندرية الأولى في مصر

صناعة فوانيس رمضان، عادت إلى مصر مرة أخرى بعد أن اختفت عدة سنوات كان يتم استيرادها من الخارج، ولكن بعد قرار وقف استيراد الفوانيس عادت الحياة تدب مرة أخرى داخل ورش الفوانيس المصرية، بحسب محمد عبد المنعم لـ«الوطن»: «في مصر منذ أن بدأت صناعة الفوانيس بالعصر الفاطمي وتغيرت أشكال وأنواع الفوانيس من الصاج والبلاستيك وتطورت عبر عقود طويلة، حتى وصلنا الآن لمرحلة الخشب والليزر ويتم رسم الشكل المراد تنفيذه وهو التصميم على الكمبيوتر ومنه إلى ماكينة الرسم بالليزر، وبعدها التقطيع والتجميع والتشطيب النهائي، لتكون جاهزة للبيع، ونحن من أقدم الورش لصناعة الفوانيس في مصر وورش الإسكندرية هي الأولى في هذه الصناعة القديمة التي ترتبط بعاداتنا وتقاليدنا المصرية الجميلة».

صناعة فوانيس رمضان

أشكال كثيرة وأنواع عديدة من فوانيس رمضان، يتم تنفيذها داخل الورش وبحسب المطلوب من «الزبون»، وفقا لـ«إبراهيم عبد المنعم»، صاحب ورشة لصناعة الفوانيس بالإسكندرية: «هي صناعة مصرية أصيلة، وبقة فيه إمكانيات متطورة، وأصبح الليزر ينفذ شكل الفانوس طبقاً لما يتم تصميمة على جهاز الكمبيوتر كذلك الأحجام حسب الطلب، وفي ناس بتلجأ لتصنيع الفانوس الصاج، إحنا بننفذ كل حاجة على حسب الطلب».

تبدأ أسعار فوانيس رمضان هذا العام، من 35 حتى 250 جنيها، وفق «عبد المنعم»: «الأسعار في المعقول، وبنضيف للفانوس أغاني خاصة بشهر رمضان لإضفاء روح بهجة رمضان من خلال الفانوس، كما نستعد بتجهيز الفانوس قبل شهر رمضان بحوالي أربعة شهور ونبدأ البيع بالجملة في شهر رجب».