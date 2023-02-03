استقبال حافل لأحمد عز في مهرجان روتردام بعد عرض «كيرة والجن»

حضر النجم أحمد عز عرض فيلمه «كيرة والجن»، مساء أمس الخميس، ضمن فعاليات الدورة 52 لمهرجان روتردام السينمائي المقام حاليا بهولندا.

وقوبل عز باستقبال حافل بمجرد وصوله إلى مكان العرض، حيث أشاد الموجودين بدوره بالفيلم وطريقة تجسيده لشخصية «الجن» بحسب الأحداث، فيما أعرب عز عن سعادته بمشاركة الفيلم في المهرجان كجزء من برنامج «لايملايت».

ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 117 مليونا و477 ألف جنيه وفقا لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ليصبح الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من من كريم عبدالعزيز، سيد رجب، هند صبري، أحمد مالك، هدى المفتي، عارفة عبدالرسول، سلوى محمد علي وكوكبة من النجوم، من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج مروان حامد.