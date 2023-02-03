خطوات إخفاء نفسك على «واتساب».. مش هتبان أونلاين لأي حد

أصبح «واتساب» على مدار السنوات القليلة الماضية، من أكثر التطبيقات استخداما عبر الهاتف المحمول، نظرا لما يتمتع به من مميزات تجعله الأكثر أمانا للمحادثات الشخصية، فضلا عن مميزات الخصوصية التي تجعله سهلا للمستخدمين.

ومن أبرز المميزات التي يتيحها تطبيق واتساب، للمستخدمين، إلغاء توقيت آخر ظهور لأطراف المراسلات، فضلا عن إلغاء خاصية الأونلاين، التي تظهر المستخدم أنه نشط الآن، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية إخفاء خاصية الأونلاين، ليظهر للآخرين أن المستخدم غير نشط الآن، رغم أنه يستخدم التطبيق في الوقت الحالي، حتى تزيد خصوصية المستخدم.

خطوات إخفاء الأونلاين من الواتساب

- يفتح مستخدم واتساب، التطبيق، حتى تظهر أمامه الصفحة الرئيسية.

- بعد ذلك يضغط على الثلاث نقاط الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

- ثم يختار «الإعدادات»، إذا كان التطبيق باللغة العربية، و«settings»، إذا كان باللغة الإنجليزية.

- بعد ذلك يختار «privacy»، إذا كنت تستخدم الإنجليزية، أو «الخصوصية» إذا كان باللغة العربية.

- بعدها اختار «last seen and online»، أو «آخر ظهور والنشاط».

- الذهاب إلى الأيقونة الخاصة بـ«من يمكنه رؤية آخر ظهور»، ثم اضغط على «لا أحد»، ثم الذهاب للأيقونة الخاصة بمن يمكنه رؤية صاحب الحساب «أونلاين»، ليتم اختيار الأيقونة المكتوب عليها «مثل آخر ظهور»، وعلى الفور يتم إخفاء ظهور الأونلاين.