عقوبة النصب وفقا للقانون.. تصل للحبس

يتعرض البعض للنصب من الآخرين، ولا يدرون ماذا يفعلون، وكيف يمكنهم استرداد حقهم، ونرصد لكم في السطور التالية كيفية التصرف عند التعرض للنصب.

قال محمد سلامة المحامي، إن النصب هو استعمال الجاني وسيلة من وسائل التدليس المحددة على سبيل الحصر، وحمل المجني عليه بذلك على تسليم الجاني مالا منقولا مملوكا للغير.

عقوبة النصب في القانون

وأضاف سلامة في تصريحات للوطن، أن المادة 336 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروه غير أو بعضها اما باستعمال طرق احتياليه من شانها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول الربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

كيفية التصرف حال الوقوع في النصب

واستكمل المحامي، انه في حالة وقوع الشخص في دائرة النصب عليه الذهاب الى قسم الشرطة التابع أو الذي تم أو وقعت فيه الجريمة، ثم يقوم بتحرير محضر امام مأمور الضبط القضائي، ومن ثم سينتقل المحضر إلى النيابة العامة ليتم قيده في جدول النيابة.

وإذا كانت هناك مستندات وليكن وجود عقد بيع لشقة أو وجود عقد بيع لعقار كان الجاني قد باعه من قبل أو عقد بيع سيارة لسيارة مسروقة يجب تقديمها عند تحرير المحضر أو على الأقل تقديمها عند انتقال المحضر من القسم التابع له الجريمة الى النيابة المختصة، ثم تتولى بعد ذلك النيابة العامة المحضر وإصباغ الوصف والقيد القانوني الصحيح لتلك الواقعة، ثم ينزل بعد ذلك المحضر أمام هيئة المحكمة ويتم الحكم فيه هذا إن كانت جريمة النصب لها أوراق ثابتة.

أما في حالة إذا تم النصب ولم يكن هناك أوراق عرفية بيد المجني عليه، ففي هذه الحالة يتم إثبات الجريمة بكافة طرق للإثبات، وليكن الشهود أو التسجيلات أو الفيديوهات أو ما شابه ذلك.