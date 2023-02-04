طاهر أبو زيد: يجب تقليل الأجانب في الدوري لبناء منتخب مصر

قال طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة سابقا، إن الأندية الرياضية عليها تغيير النظام، وتقليل منح الفرص للأجانب في الدوري، لكي نبني منتخبا وطنيا قويا، فليس معقولا أن يتم بالسماح لكل هؤلاء الأجانب بين اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها معرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن البرنامج الثقافي لطاهر أبو زيد.

طاهر أبو زيد يطالب باحتراف محمد شريف

وأوضح أبو زيد أن أبرز اللاعبين الذين عليهم الاحتراف، محمد شريف لاعب الأهلي حتى يمكن زيادة موهبته ويمكن الاستعانة به في قيادة منتخب مصر بعد للوصول إلى نتائج ملموسة تخدم البلد.

طاهر أبو زيد: شيكابالا موهبة فذة

وتحدث طاهر أبو زيد عن اللاعبين المميزين بالقدم اليسرى: «شيكابالا لاعب الزمالك مؤثر ومتميز بالقدم اليسرى وكان أفضل في السنتين الأخيرتين، لكنه موهبة فذة لا خلاف عليها، وهو علامة فارقة في تاريخ وأساطير نادي الزمالك».