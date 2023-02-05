وفاة رئيس باكستان السابق برويز مشرف عن عمر ناهز 80 عاما

أعلنت وسائل إعلام باكستانية، قبل قليل، وفاة الرئيس السابق برويز مشرف، عن عمر يناهز 80 عاماً، بعد معاناة مع المرض، إذ كان يخضع للعلاج في أحد المستشفيات، ووافته المنية في وقت مبكر من صباح اليوم.

جاء الإعلان عن وفاة الرئيس الباكستاني السابق بعد عدة شهور على تأكيد أسرة «مشرف»، الذي تولى رئاسة الجمهورية في الفترة بين عامي 1999 و2008، جرى نقله إلى المستشفى، في وقت سابق منتصف العام الماضي، بسبب مضاعفات إصابته بداء «النشواني».

وكتبت أسرة «مشرف»، عبر حسابه الرسمي بـ «تويتر»، أنه «نُقل إلى المستشفى بسبب مضاعفات مرضه»، مشيرةً إلى أن حالته الصحية تزداد سوءاً، وقالت إنه «يعيش مرحلة صعبة، يتعذر فيها التعافي، ولا تعمل فيها أعضاء الجسم على نحو جيد».

برويز مشرف رئيسا لباكستان

تولى برويز مشرف السلطة في باكستان في أكتوبر 1999، واستمر رئيساً للجمهورية حتى أغسطس 2008، إذ قدم استقالته وسط محاولات من جانب الائتلاف الحاكم لعزله، كما خضع للمحاكمة وصدرت بحقه عدة أحكام، قبل أن يغادر البلاد حتى وفاته.