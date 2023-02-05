افتتاح معارض «أهلا رمضان» بأسعار مخفضة في مدينة سفاجا

افتتح اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، معارض «أهلا رمضان» لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ويضم المعرض عددًا من التجار والعارضين بالتنسيق مع الغرفة التجارية وإدارة تموين سفاجا وإدارة الإنتاج والتعاون بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، في إطار جهود الدولة بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين.

‏افتتاح معارض أهلا رمضان بسفاجا

ومن جانبه، أشار اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا إلى أن معرض أهلا رمضان يهدف إلى عرض مستلزمات شهر رمضان الكريم من المواد الغذائية والسلع الرمضانية وذلك بأسعار مخفضة تيسيرا على الأهالي وتوفير احتياجاتهم من السلع بالتنسيق مع إدارة التموين.

وأكد بيان صحفي على هامش الافتتاح على أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل المواطنين بنشر معارض بيع السلع المخفضة في كل المناطق للتقليل من آثار الأزمة العالمية.

معارض أهلا رمضان بمدن البحر الأحمر

وتضم محافظة البحر الأحمر عددا من معارض أهلا رمضان بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير وتضم جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين تحت رقابة الرقابة التجارية بتموين البحر الأحمر بالتنسيق مع الغرفة التجارية.