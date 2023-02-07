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معرض الكتاب

الحوار السوداني: الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا

كتب:

محمد علي حسن
05:57 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
الحوار السوداني- السوداني

الحوار السوداني- السوداني

أوضحت ورشة الحوار «السوداني- السوداني»، تحت شعار «آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع»، أنه فيما يتعلق بترتيبات السلام، أكد المشاركون الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020، مع العمل على مواجهة الظروف التي أنتجت الحروب الأهلية المختلفة، بما يؤدي إلى منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً.

كما تم الاتفاق على تهيئة الظروف للسلام من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمناطق الهامش، مع الوضع في الاعتبار، أهمية معالجة الأوضاع في شرق السودان وحلحلة المشكلات بواسطة منبر تفاوضي متفق عليه، ومقبول لأهل الشرق.

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