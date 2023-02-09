حزب مستقبل وطن ببني سويف يختتم النسخة الثانية من مسابقة أوائل الطلبة

اختتمت أمانة التعليم في حزب «مستقبل وطن» بمحافظة بني سويف، تصفيات مسابقة أوائل الطلبة النسخة الثانية بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي، على مستوى المحافظة، والتي يجريها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

نتائج مسابقة أوائل الطلبة في محافظة بني سويف

وجاءت النتائج النهائية للمسابقة على مستوى المراحل التعليمية الثلاث على مستوى محافظة بني سويف كالتالي:

1ــ فاز بالمركز الأول، مدرسة الدعوة الإسلامية بالبندر بإدارة بني سويف التعليمية على مستوى المرحلة الإبتدائية بالمحافظة.

2ــ فاز بالمركز الأول مدرسة قاي الإعدادية المشتركة بإدارة إهناسيا التعليمية على مستوى المرحلة الإعدادية في المحافظة.

3ــ فاز بالمركز الأول مدرسة الحمام الثانوية المشتركة بإدارة ناصر التعليمية على مستوى المرحلة الثانوية بالمحافظة.

مستقبل وطن بني سويف: مسابقة أوائل الطلبة ترفع روح التنافس الشريف

وقال النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف إن الحزب يهدف من هذه المسابقات تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي، وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

وتوجه النائب حسام العمدة بالشكر والتحية لكل من ساهم في إنجاح المسابقة بالمحافظة، وعلى رأسهم أمانة التعليم بقيادة الدكتورة حنان سليمان، وأمانات المراكز والكوادر والحزبية، وقيادات التربية والتعليم في المحافظة وعلى رأسهم محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد رمضان مدير التعليم العام والموجهين، على الجهد المبذول خلال تنفيذ المسابقة بداية من التصفيات الأولى حتى تصفيات المحافظة.

وقالت الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ أمين أمانة التعليم إن المسابقة تضمنت مشاركة أكثر من 10 آلاف طالبة وطالبة من مختلف المدارس بمختلف المراحل التعليمية من جميع عزب وقرى ومدن المحافظة حيث بدأت تصفيات المسابقة على مستوى الإدارات التعليمية ثم التصعيد على مستوى المحافظة.