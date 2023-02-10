«yahoo» تعلن عن تسريح 20% من موظفيها.. تعرف على السبب 

كشف تقرير جديد صادر عن Axios ، أن شركة «ياهو»، أعلنت تسريح ما يقرب من 20% من إجمالي موظفيها بسبب تغييرات استراتيجية بوحدة الإعلانات التجارية الخاصة بها وفقًا لـ «لانزون لأكسيوس»، الرئيس التنفيذي لشركة Yahoo، حيث سيتم تسريح هؤلاء الموظفين بسبب هيكلة وحدة الإعلانات وليس بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

عدد الموظفين المقرر تسريحهم

وبحسب التقرير، سيتم إلغاء ما مجموعه 1000 وظيفة، وقال لانزون إن 50 % من الموظفين في مجال تكنولوجيا الإعلانات سينتهي بهم الأمر بفقدان وظائفهم، وبحسب التقرير، يمثل هذا الرقم أكثر من 20% من إجمالي القوى العاملة في Yahoo ويقارب 8000 عامل.

تقوية الأجزاء الجيدة من العمل

وقال لانزون لأكسيوس: «تهدف هذه الخطوات إلى تبسيط وتقوية الأجزاء الجيدة من العمل، وعلى الرغم من إلغاء الوظائف في وحدة تكنولوجيا الإعلانات، ليس لدى Yahoo خطط للخروج من العمل في أي وقت قريب ونظرًا للتركيز الجديد لمجموعة Yahoo Advertising الجديدة، سنخفض القوى العاملة في قسم Yahoo للأعمال السابق بنسبة 50% تقريبًا بحلول نهاية عام 2023».

وأعلنت كل شركات التكنولوجيا الكبرى تقريبًا عن تخفيض الوظائف في الشهرين الماضيين، وقامت أمازون بإلغاء ما يقرب من 20000 وظيفة، و12000 وظيفة في جوجل، وميتا 11000 وظيفة، وشركات أخرى مثل Microsoft وIntel وCisco وSalesforce من بين الأسماء الكبيرة التي قامت بتسريح الموظفين خلال الأشهر القليلة الماضية.