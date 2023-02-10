حقيقة سقوط نيزك بالقرب من العاصمة السعودية «فيديو»

شهدت محافظة الدوادمي شمال غرب العاصمة السعودية الرياض، سقوط نيزك، أمس الخميس، حيث وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط نيزك في المحافظة، على الأرض وتناثرت أجزاؤه.

من جهته، نشر خبير الأرصاد السعودي، عبد العزيز الحصيني، مقطع الفيديو، على حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلا: «ظهر نور قوي لنيزك أو شهاب جهة نجد، وقيل إن السكان شعروا بهزة وسماع دوي صوت سقوطه حسب المغردين هناك».

حقيقة سقوط نيزك على عاصمة السعودية

وأضاف الحصيني: «والشهاب هو شعاع ضوئي مرئي يتكون عندما يخترق النيزك الغلاف الجوي للأرض، وكرة النار هي أكبر من النيزك أو الشهاب المتفجر، التي يمكن أن تعني القذيفة أو الوهج».

سبحان الله

1-ظهور نور قوي نيزك او شهاب جهه نجد وقيل انهم شعروا بهزة وسماع دوي صوت سقوطة حسب المغردين هناك بين المثلث الدوادمي وعفيف وظلم

على شكل شهاب والشهاب هو شعاع ضوئي مرئي يتكون عندما يخترق النيزك الغلاف الجوي للأرض.

او كرة النارية وهي أكبر من النيزك او الشهاب المتفجر…يتبع pic.twitter.com/aZnTiRcMkz — عبدالعزيز بن محمد الحصيني "المبشر" (@A__alhussaini) February 9, 2023

وتابع الحصيني عبر حسابه على موقع تويتر: «نحن لا نعرف طبيعة الجسم المؤثر بشكل دقيق، عموماً ما تم ذكره يدخل تحت مسمى الشهاب إلا إذا ثبت عكس ذلك، فهذه الظاهرة طبيعية تحدث باستمرار، وورد ذكر الشهاب في القرآن الكريم (إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ)».

الشهاب الساطع «الكرة النارية»

فيما أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد آل زاهرة، أن هذا الشهاب الساطع الذي يسمى كذلك «الكرة النارية»، أكبر حجما من الشهاب العادي، حصد الكثير من الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكد العديد رؤيته بلون أزرق ساطع جدا لدرجة أنه أضاء سطح الأرض ورافق ذلك سماع صوت دوي، وهذا يعني انحداره بعمق شديد في الغلاف الجوي، بحسب قناة «العربية».