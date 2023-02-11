ذكرى رحيل الشاعر والمؤلف عبدالسلام أمين.. محطات في حياة «رائد الفوازير»

تحل اليوم السبت الذكرى الـ22 لرحيل المؤلف والشاعر الغنائي عبد السلام أمين، أحد أهم وأشهر المؤلفين والشعراء في مصر والعالم العربي، والذي وافته المنية في مثل هذا اليوم 11 فبراير 2001، عن عُمر ناهز 65 عاماً، بعدما ترك إرثاً كبيراً من الأعمال الفنية الخالدة.

محطات في حياة عبد السلام أمين

وُلد عبد السلام أمين عام 1936، في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتعلم القرآن الكريم حفظاً وتجويداً، ثم التحق بالأزهر الشريف بمعهد المنصورة الديني حتى السنة الثانية بالمرحلة الثانوية، ثم التحق بالتعليم العام وحصل على شهادة الثانوية العامة، والتحق بكلية الآداب جامعة عين شمس قسم «اللغة العربية»، وحصل على ليسانس الآداب عام 1962، وعُين معيداً بقسم اللغة العربية بالكلية، ثم حصل على دبلوم الدراسات العُليا في الأدب العربي عن موضوع «الرواية والراوة في كتاب الأغاني للأصفهاني» عام 1965، ونظراً لتميزه الأدبي والثقافي عُين مُلحقا ثقافيا بالعاصمة الإيطالية روما قبل أن يتفرغ للتأليف.

كتابة الشعر في وقت مبكر

اتجه «أمين» إلى مجالات الأدب والفن مبكراً، فقد بدأ كتابة الشعر في الحادية عشر من عُمره وطُبع أول ديوان له وهو في السابعة عشر، ثم بدأ كتابة الشعر الغنائي في الثامنة عشر مع افتتاح إذاعة الإسكندرية المحلية عام 1954.

القاهرة وأضوائها

بعد ذلك انتقل «أمين» إلى القاهرة، وبدأ إنتاجه الفني من خلال الإذاعة، حيث قدم مئات الأغنيات والأعمال الإذاعية والمسلسلات التاريخية، ومن أشهرها «الأوائل في الإسلام»، وسلسلة «الخلفاء الراشدين»، ومن أشهر أعماله الدينية الغنائية «آمنة أم النبي، وهاجر أم العرب، ومداح النبي»، وغيرها.

رحلته مع التليفزيون والسينما والمسرح

بدأ مشوار عبد السلام أمين مع التلفزيون منذ افتتاحه في عام 1960، حتى رحيله، وقدم من خلاله إنتاجاً متنوعاً بين أغنيات و«أوبريتات» ومسلسلات، منها مسلسل «على هامش الهجرة» وغيرها، أما التجربة الأشهر فكانت فوازير رمضان مع المخرج فهمي عبد الحميد، والتي استمرت 15 عاماً متواصلة، قدم خلالها من بطولة نيللي «أم العريف، وعروسة البحور، والخاطبة، وعالم ورق، وحول العالم»، وغيرها.

وفي مجال السينما قدم «أمين» العديد من الأغنيات داخل عدد من الأفلام، ومنها فيلم «إجازة نصف السنة»، كما كتب سيناريو وحوار «السرعة لا تزيد عن الصفر»، إخراج محمد فاضل، وللمسرح قدم العديد من الأعمال لمسرح العرائس، منها «يا بلدنا توت توت، وسمسم وحمادة»، وغيرهما.

شهادات وأوسمة

حصل «أمين» على وسام الاستحقاق «طبعة فارس» من الحكومة الإيطالية عام 1976، وميدالية التميز في العيد الفضي للتلفزيون المصري عام 1985، وشهادات تقدير في العيد الماسي للإذاعة المصرية، وشهادة تقدير من نقابة المهن السينمائية عام 1984، وجائزة نجيب محفوظ وهي أعلى جائزة تمنحها الدولة في السيناريو والآداب، كما تقلد عددا من المناصب بينها عضو لجنة النصوص الإذاعية، وعضو في نقابة المهن السينمائية، وعضو في اتحاد كُتاب مصر.

عبد السلام أمين الزوج والأب

ترك عبد السلام أمين 4 أولاد أكبرهم محمد «رئيس نيابة»، وغادة «مذيعة بالتليفزيون المصري»، ومايسة «خريجة الفنون الجميلة،» وإلهام «خريجة المعهد العالي للسينما»، وكان زوجاً لـ صفية عبد الرحمن المعداوي.

رحيل عبدالسلام أمين

تعرض «أمين» إلى أزمة صحية حادة سافر بسببها للعلاج في باريس، إلا أن حالته تدهورت، ووافته المنية في مثل هذا اليوم 11 فبراير عام 2001، ودُفن بالقاهرة، بعد أن ترك تراثاً قيماً من الأعمال الفنية والغنائية الخالدة.

ينتمي إلى عائلة فنية

وينتمى «أمين» إلى عائلة فنية موسيقية كبيرة، فشقيقه المُلحن الراحل حلمي أمين، نقيب الموسيقيين الأسبق، وابن عمه المُوسيقار الراحل محمد الموجي، وزوج شقيقته الكُبرى، وابن عمه أيضاً المُلحن الراحل إبراهيم رأفت.

«أمين» لفت إليه الأنظار بموهبته المبكرة

وقالت غادة عبد السلام أمين، المذيعة بالتليفزيون المصري، وابنة المؤلف والشاعر الغنائي الراحل، إن والدها استطاع أن يلفت إليه الأنظار بموهبته المبكرة في كتابة الشعر، حتى حفر لنفسه مكاناً ومكانة في هذا المجال الذي اقتحمه في عصر كبار الراود، حتى أصبح واحداً من ألمع كتاب هذا الفرع من فنون الآداب الرقيقة والرفيعة، وترك رصيداً يزيد علي الألفي أغنية، هذا بخلاف الأعمال الدرامية المستهلمة من التاريخ الإسلامي والعربي والإنساني بصفة عامة.

أسطورة الفوازير انتهت برحيل عبد السلام أمين

وأكدت «أمين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التلفزيون المصري شهد ومنذ بداية إرساله العديد من المبدعين الذين عملوا على إثراء شاشته بالعديد من الأعمال الرائدة، سواء على مستوى الأغنية التليفزيونية أو المسلسل الدرامي أو البرنامج، وسواء كان هؤلاء المبدعون كتاباً أو مخرجين أو إعلاميين أو فنانين، وبمرور الزمن رحلوا عن الحياة، كان آخرهم والدها الشاعر عبد السلام أمين، والذي ارتبط مع المشاهد العربي وعلى مدى 15 عاماً بفوازير رمضان سواء مع نيللي، ومن بعدها شريهان، وسمير غانم، وغيرهم، مشيرةً إلى أنه برحيل والدها انتهت أسطورة الفوازير.