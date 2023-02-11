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مدبولي: مستعدون لتمكين القطاع الخاص.. ومهدنا الطريق له على مدار سنوات

كتب:

محمد أيمن سالم
04:31 م | السبت 11 فبراير 2023
رئيس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر الصحفي

رئيس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر الصحفي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية على أتم استعداد لتمكين القطاع الخاص، وتطلق له كل الطاقات الممكنة من أجل تفعيل دوره بشكل متوسع في المرحلة المقبلة من خلال مساهمات كبيرة في الاقتصاد المصري.

تشجيع الاستثمار الخاص

وأوضح «مدبولي»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المقام على هامش جولته في عدد من المشروعات بالسادس من أكتوبر، أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية كانت تمهد الأرض لتشجيع الاستثمار الخاص من خلال مشروعات البنية الأساسية بكل أنواعها، والخدمات والطرق وتنمية الأراضي الجديدة، لافتا إلى أن الأراضي يتم تمهيدها من أجل القطاع الخاص في المرحلة القادمة.

مشروع سايلو فود للمواد الغذائية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال افتتاح مشروع «سايلو فود» للمواد الغذائية، دور القطاع الخاص في العمل مع جاهزية شركات الدولة والقوات المسلحة مستعدة للشراكة مع القطاع الخاص.

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