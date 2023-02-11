عمرو أديب: هشام طلعت مصطفى ضمن أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط

قال الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، إن مجلة فوربس الشهيرة أصدرت قائمة بأقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022 ضمت 100 شخصية، من بينها 16 رجل أعمال مصري، كان أبرزهم هشام طلعت مصطفي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وأضاف أديب، أن الرئيس التنفيذي هو المسؤول الأول والأخير عن نجاح أي شركة بغض النظر عن البيئة الاقتصادية وظروف السوق والعوامل الأخرى، لافتا إلى أن القائمة ضمت 19 رجل أعمال إماراتي و15 سعوديا.

واحتل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «طلعت مصطفى القابضة» المركز الثامن ضمن أقوى الرؤساء التنفيذين المصريين والمركز 61 في قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذين بالشرق الأوسط لعام 2022.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة المصرية بحجم أصول بلغت 7.5 مليار دولار في عام 2021، كما تمتلك المجموعة محفظة من الأراضي تبلغ مساحتها نحو 74 مليون متر مربع. وخلال مسيرتها الطويلة طورت الشركة أكثر من 33 مليون متر مربع من الأراضي، وباعت أكثر من 90 ألف وحدة سكنية، بحسب مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، ورغم التحديات التي شهدها القطاع العقاري فى 2022 وتأثره بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، حققت مجموعة طلعت مصطفى المبيعات الأعلى في تاريخها حيث بلغ صافي المبيعات المحققة في السنة المالية 2022 نحو 33.2 مليار جنيه.

ونجحت طلعت مصطفى في المساهمة بالارتقاء بالتنمية السياحية، من خلال تطوير مشروعات سياحية غير مسبوقة وبمعايير عالمية، مثل منتجع فورسيزونز شرم الشيخ، وفورسيزونز نايل بلازا ، وفورسيزونز سان ستيفانو وفندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل – القاهرة، كما تعكف على تطوير فورسيزونز كايرو كابيتال بمدينتي وفورسيزونز الاقصر ومشروع راديسون ساس كوليكشن بمرسى علم، وأطلقت مؤخرًا مشاريع كبرى منها بريفادو- مدينتي وسيليا العاصمة الإدارية ومدينة نور.

وأشار الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة برنامج الحكاية أمس الجمعة، إلى أن القائمة ضمت أيضاً من رجال الأعمال المصريين الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، والمهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة (&e) الإماراتية.