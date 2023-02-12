4 ساعات ذكية تصلح هدايا في عيد الحب.. تبدأ من 289 جنيها

في عيد الحب، يبحث العشّاق عن هدايا تناسب أصدقاءهم، وفي حدود الميزانية المخصصة لذلك، ويمكن أن تكون الساعات الذكية من أفضل الهدايا، التي يمكن أن تُقدّم في عيد الحب، إذ تساعد هذه الساعات على معرفة الحالة الصحية من خلال التطبيقات الصحية والرياضية.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، عددًا من الساعات الذكية التى يمكن أن تقدم كهدايا في عيد الحب وبسعر لا يتجاوز الـ1500 جنيه.

ساعة Plus Ultra Smart Watch

تعتبر هذه الساعة جيدة بالنسبة لسعرها الذي لا يتجاوز الـ1500 جنيه، وتتميز الساعة بإمكانية توصيلها بالهاتف المحمول عبر البلوتوث، ومستوى مقاومة الماء، وشاحن وير ليس، بطارية من الزنك، ودعم الرد وإجراء المكالمات وتدعم جميع الرسائل وتدعم العديد من القياسات، وتدعم خاصية NFC.

ساعة totu life

ساعة مقاومة للماء وتدعم الاتصالات بالبلوتوث دقة حجم الشاشة 2.08 انش، ومقاومة للماء وسعة البطارية 300 مللي أمبير في الساعة، ومكبر الصوت، وكيبل شاحن لاسلكي وتدعم العديد من اللغات منها اللغة الربية، وسعرها في حدود 999 جنيها.

ساعة جينيريك HW22 Plus الذكية

تأتي الساعة بشاشة تعمل باللمس مع سوار سيليكون 44 مللم ومفتاح ضبط دوار ومتتبع اللياقة البدنية والصحة، تدعم مكالمات البلوتوث والشحن اللاسلكي، تدعم اللغة العربية ونظام التشغيل Android وIOS، يبلغ سعر الساعة نحو 575 جنيها، وتأتي بحجم شاشة 2 بوصة وتدعم الاتصال بالهاتف المحمول ويمكن من خلالها مراقبة الحالة الصحية من خلال تطبيقات الصحة المختلفة والتطبيقات الرياضية.

ساعة T5S الذكية للياقة البدنية

تعتبر هذه الساعة من أرخص الساعات، وتأتي بسعر 289 جنيهًا، حيت تأتي الساعة وكأنها جهاز قياس معدل ضربات القلب ومراقب لمعدل ضربات القلب وبلوتوث لنظام Android وIOS، وتدعم كامل للغة العربية، حيث تساعد في قياس أكسجين الدم وقياس معدل نبضات القلب سوار قابل للتعديل ومتوافقة مع أجهزة الأندرويد.