جلسة حوارية خلال فعاليات معرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»

قال برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة «PB»، «إن أحداث العام الماضي علمتنا أننا بحاجة إلى الانتقال الطاقي بشكل منظم، وهذه استراتيجيتنا التي أعلنا عنها بالأسبوع الماضي، حيث إننا سنزيد استثماراتنا في الأنظمة الحديثة وسنضع المزيد من الأموال من أجل الانتقال الطاقي حتى يصل إلى 8 مليارات دولار، لذلك نحن بحاجة للحوار».

وأكد رئيس الشركة، خلال فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أهمية الحوار في مصر بمجالات الغاز الطبيعي والهيدروجين وكل الفرص التي تتيحها الدولة.

10% من سكان العالم في حاجة إلى طاقة بسعر يسر

بدوره، قال جون كريستمان، رئيس شركة أباتشى العالمية: «نتوقع خلال العقود القادمة أنه سيكون هناك طلبًا مرتفعا على البترول، إذ أن هناك 10% من سكان العالم مازالوا بحاجة للحصول على طاقة بسعر ميسر، وبالتالي فإن هناك طلب عالي».

وأكد «كريستمان»، أن مصر لديها مجموعة متنوعة من الاستثمارات، واستطعنا زيادة الحفارات إلى 17 حفارا، فضلًا عن زيادة استثماراتنا بناء على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بتحديث مصر، متابعا أن مصر وفرت لنا منصة لمضاعفة استثماراتنا، ونسعى لتلبية طلب الموجود في مصر، وهذه مهمة ليست سهلة.

فيما قال جوزيف ماكمونيجل، الأمين العام لمنتدى الطاقة العالمي، إن «IEF» منظمة تجمع بين الأوبك ومنتدى الطاقة وبعض الدول ليست من الأعضاء معنا، مشيرًا إلى أن مصر من الشركاء الرئيسين، ونحن نعتقد أن الأسواق الآن ترسل لنا الإشارة إلى جانب البيانات التي نتلقها من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المختلفة والتي توضح أن الطلب عاد إلى المستويات ما قبل الجائحة.

الفجوة بين العرض والطلب بسبب الأوبك

وأضاف «ماكمونيجل»: «نجد أن معظم الأفراد يظنون أن الفجوة بين العرض والطلب بسبب الأوبك أو بسبب أن الأوبك لا ينتج كميات زيادة»، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة متواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن الإمدادت من غير دول الأوبك تشغلنا كثيرا، إذ أنها لا تحصل على الاستثمارات الكافية.

وأكد أن هناك حاجة إلى الاستثمارات بأكثر من 12 مليون دولار خلال العقدين القادمين، وبالتالي فنحن هنا نتحدث عن 644 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، التي تمثل نحو 4.9 تريليون دولار حتى عام 2030.

وأشار إلى أننا سنواجه تقلبات في الأسعار وارتفاعات كبيرة في الأسعار حتى نستطيع حل مشكلة الاستثمارات القليلة، لافتًا إلى أن لدينا التزام كبير تجاه المناخ.