كل ما تريد معرفته عن طرق التقديم لشكاوى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

شكاوى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تجرى وفق مجموعة من الخطوات المهمة التي كشف عنها الجهاز المركزي عبر موقعه الرسمي، موضحاً أن الخطوات تشمل نوع الشكوى والجهة والوزارة أو المحافظة، فضلاً عن كتابة الرقم القومي والوظيفة وأي معلومات إضافية يرغب متقدم الشكوى في كتابتها.

رابط وطرق تقديم شكاوى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تُقدم «الوطن» في السطور التالية، شكاوى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، في إطار دورها الخدمي:

-الدخول على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

-اختيار نوع الشكوى.

-اختيار نوع الجهة.

-اختيار الوزارة أو المحافظة أو جهة أخرى.

-اختيار اسم الجهة.

-كتابة عنوان الشكوى.

-كتابة اسم مقدم الشكوى.

-كتابة الرقم القومي.

-كتابة الوظيفة.

-كتابة أي معلومات إضافية.

-كتابة العنوان.

-كتابة رقم الهاتف المحمول.

-كتابة البريد الإلكتروني.

-كتابة محتوى الشكوى.

رؤية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن رؤيته تتمثل في تميز الكوادر البشرية بالجهاز سواء من ناحية الكفاءة أو الفاعلية، وتكوين صورة ذهنية جيدة للعاملين بالجهاز، وتحقيق فلسفة إدارية متميزة مثل تطبيق إدارة الجودة الشاملة، فضلاً عن زيادة كفاءة وفاعلية أداء الأجهزة الحكومية بالدولة وإصلاح نظم الإدارة الحكومية، وتحقيق رضا المواطنين والعاملين بالجهاز على حد سواء.

وأوضح أن الأهداف تتمثل في الاصلاح الإداري وتطوير نظم الخدمة المدنية وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات العامة وتحسين نظم العمل، والتأكد من سلامة وكفاءة اداء موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتأكد من أداء الوحدات الإدارية لمسؤلياتها، وتحقيق العدالة في المعاملة بين موظفي الدولة.