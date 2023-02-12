فوز وزير الخارجية القبرصي السابق في الانتخابات الرئاسية

فاز وزير الخارجية القبرصي السابق، نيكوس كريستودوليدس، بالانتخابات الرئاسية بعد إحصاء جميع الأصوات.

الانتخابات الرئاسية القبرصية

وتصدر وزير الخارجية القبرصي السابق نيكوس خريستودوليدس نتائج الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الأحد في قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، حسب ما أظهرت استطلاعات رأي أوردتها قنوات تلفزيونية محليّة.

ووفق تلفزيون سي آي بي سي، حصل خريستودوليدس على نسبة أصوات تراوح بين 50.5 و53.5%، متقدمًا على منافسه أندرياس مافرويانيس.

المرشحين للانتخابات الرئاسية القبرصية

شهد الاقتراع منافسة شديدة بين خريستودوليدس، 49 عاما، وزير خارجية جمهورية قبرص بين عامي 2018 و2022 الذي تصدر نتائج الدورة الأولى في الخامس من فبراير بحصوله على 32.04% من الأصوات متقدمًا بقليل على الدبلوماسي المخضرم الآخر أندرياس مافرويانيس الذي عمل سابقا سفيرا في فرنسا وإيرلندا.