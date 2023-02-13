بث مباشر.. السيسي يشارك في جلسة حوارية على هامش قمة الحكومات بدبي كتب: نرمين عفيفي 01:54 م | الإثنين 13 فبراير 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة حوارية على هامش فاعليات القمة العالمية للحكومات، المقامة في دبي. اقرأ المزيد: السيسي يشارك في الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات بالإمارات السيسي يلتقي مدير صندوق النقد.. ويثمن التعاون لمواصلة تنفيذ «الإصلاح الاقتصادي» الرئيس السيسي يشارك في «المائدة المستديرة للشركات المليارية» بدبي السيسي يشارك في مراسم تسليم الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية السيسي دبي قمة الحكومات بقلم نرمين عفيفي