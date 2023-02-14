أعلنت الكاتبة الصحفية هبة باشا، مدير تحرير مجلة نصف الدنيا، وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومن المقرر أن تعلن أسرته تفاصيل الجنازة والعزاء في وقت لاحق.

وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

والكاتب الراحل مرسي إسماعيل عطا الله، ولد عام 1943 بمحافظة الغربية، وشغل في وقت سابق منصب رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، ورئيس سابق لنادي الزمالك عام 2005، كما رأس تحرير جريدة الأهرام المسائي، ومجلة الزمالك.