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وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق

كتب:

أحمد البهنساوى
06:05 م | الثلاثاء 14 فبراير 2023
الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

أعلنت الكاتبة الصحفية هبة باشا، مدير تحرير مجلة نصف الدنيا، وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومن المقرر أن تعلن أسرته تفاصيل الجنازة والعزاء في وقت لاحق.

وفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

والكاتب الراحل مرسي إسماعيل عطا الله، ولد عام 1943 بمحافظة الغربية، وشغل في وقت سابق منصب رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، ورئيس سابق لنادي الزمالك عام 2005، كما رأس تحرير جريدة الأهرام المسائي، ومجلة الزمالك.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.