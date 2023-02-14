مصرع سيدة في انهيار منزل من طابق واحد جنوب بني سويف

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت أخرى وطفلها، إثر إنهيار سقف عقار قديم مُشيد من الطوب اللبن بقرية كفر جمعة التابعة للوحدة المحلية لقرية سدس بمركز ببا ببني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى ببا المركزي.

بلاغ بحادث انهيار سقف منزل من طابق واحد بقرية كفر جمعة ببني سويف

تلقى اللواء اسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بورود بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانهيار عقار قديم مُشيد من الطوب اللبن بقرية كفر جمعة التابعة للوحدة المحلية لقرية سدس بدائرة مركز شرطة ببا، نتج عنه وفاة سيدة وإصابة أخرى وطفلها.

وبالانتقال والفحص، تبين انهيار سقف المنزل المُشيد من الطوب اللبن، ونتج عن ذلك وفاة «نعيمة ح.س» 30 عامًا، وإصابة شقيقتها «ياسمين» 35 عامًا، والرضيع «رمضان أ.ر» يبلغ من العمر 4 أشهر، بكدمات وسحجات واختناق نتيجة الأتربة والغُبار.

نقل المتوفية إلى مستشفى ببا المركزي

ودفع فرع هيئة الإسعاف بني سويف بسيارتين، إلى مكان الحادث وجرى نقل جثة المتوفية والمصابين إلى مستشفى ببا المركزي، حيث تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وتلقت السيدة المصابة ورضيعها الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وفرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط المنزل المنهار، واستدعاء لجنة معاينة الإنشاءات الآيلة للسقوط، وتم إخطار مديرية التضامن لدعم الأسرة المنكوبة التي تم نقلها بعد تحسن حالة المصابين إلى منزل أحد أقاربهما.

كما جرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، حيث شكلت النيابة لجنة لمعاينة المنزل المنهار وطلبت الاطلاع على تقرير لجنة المنشآت، وصّرحت بدفن جثة المتوفاة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.