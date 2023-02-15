«جدو محمد» عمره 84 وله 60 ابنا وحفيدا ويعمل في حقله: «لو بطلنا نزرع نموت»

الساعة اقتربت الرابعة فجرًا، موعد استيقاظ «الجد محمد عبد الحميد» دون منبه أو مساعدة من أحد في إيقاظه، اعتاد منذ خمسينيات القرن الماضي، أن يستيقظ مبكرًا، يُصلي الفجر، ويصطحب حماره وأدواته من فأس إلى حقله، يزرع بها ويتحصل على قوت يومه منها.

أحفاده بيلعبوا حوله.. الجد محمد يستيقظ في الرابعة فجرا ويتوجه لحفله مع أول ضوء

هنا عزبة نجيب، تلك القرية الصغيرة التابعة لمركز ببا، التي يقيم بها أحد أبرز مزارعيها «الجد محمد عبد الحميد أبو بطل» ذلك الرجل الذي تخطى عمره الـ84 عامًا، قادرًا على العطاء، يستيقظ قبل صلاة الفجر، يتوجه مع أول ضوء إلى حقله، لبدء يوم شاق برفقة زوجته وأحفاده الذين يلعبون حوله، «لو مشتغلتش بإيدي أموت» هكذا يلخص حياته.

وقال محمد عبد الحميد، «عمري الآن 84 عاما، ولدي 13 ابنا وابنة، و47 حفيدا، أعرف أسماءهم جميعًا، فقد تزوجت مرتين الأولى 7 أبناء ثم توفيت، والثانية 6 أبناء يأتون إلي يلعبون حولي ويساعدونني في عملي بالحقل».

الجد محمد: لو بطلت أزرع وأقلع أموت

وأضاف: «في الأرض الطيبة دي، حياتي وعمري، اتعودت يوميًا اتواجد بها أزرع شوية ملوخية أو كرنب ناكل منهم ونبيع منهم وحياتي ماشية، لو غبت يوم عن الأرض بحس أني هموت، لازم اروح وأخذ وجبتي معايا واهم حاجة الجبنة القديمة والبصل دول عشقي".

وقال:" العمل والعبادة هما أهم شيء للإنسان، وضعتهم أمام عيني منذ طفولتي ومستمر في ذلك، لا استطيع تأخيرها".

وأضاف:" ربنا يبارك في اولادي واحفادي، احنا اتعودنا في الريف كده يبقى عددنا كبير".