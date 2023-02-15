«الوزراء»: 12 مصرية ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، فيديو جديدا يرصد خلاله أحدث تصنيفات فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في 2023، والذي صنّف 12 سيدة مصرية ضمن أقوى 104 سيدات أعمال في الشرق الأوسط.

وأوضح المركز، أنّ الـ12 سيدة هنّ «داليا الباز؛ نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وباكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لـ(طاقة عربية)، وراوية منصور، المؤسس ورئيس مجلس إدارة رامسكو، وهند الشربيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH)، وفريدة خميس وياسمين خميس، رئيستا مجلس إدارة مجموعة الشرقيون -النساجون الشرقيون للسجاد-، ومنى ذو الفقار، شريك مؤسس ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة (ذو الفقار وشركاؤها) - المجموعة المالية هيرميس القابضة-، وإلهام محفوظ، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لميتشا، وأمنية قلج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنعيم القابضة للاستثمارات المالية، وعبير لهيطة، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، وعبير حلمي صالح، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة».

وأكد المركز، أنّه جرى إعداد القائمة بناءً على مدى التأثير في المنطقة والأسواق، والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، ومبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي قادتها المرأة، وحجم الأعمال بشكل عام وسنوات الخبرة والخبرة المهنية وفترة تولي المنصب الحالي.