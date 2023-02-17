خبير إنتاج حيواني: الحكومة تسعى لتوفير اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان بسعر مناسب

أكد الدكتور عاطف شريف أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين بسعر مناسب، من خلال استيراد عجول للذبح الفورى من الخارج، خلال الأيام المقبلة، لحل الأزمة خلال شهر رمضان، وهو ما يشكل خطراً على صغار المربين، بالإضافة إلى أنه لا يتماشى مع تجار اللحوم والماشية الذين هم السبب فى تفاقم الأزمة.

وأوضح أن ارتفاع خامات الأعلاف والزيادة المستمرة فى أسعار الخامات دليل على عدم تراجع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، بل الاستمرار فى الارتفاع نتيجة جشع التجار وأصحاب محلات الجزارة.

وأكد أنه بالرغم من الإفراجات الجمركية التى يتم الإعلان عنها بصفة مستمرة واستقرار أسعار الدولار، فإن هناك تلاعباً فى السوق، ولا بد من التصدى له لافتاً إلى ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان مع زيادة الطلب عليها مع ثبات المعروض منها.

وشدد على ضرورة التصدى لذبح الإناث من صغار الماشية «البتلو»، حيث يعرِّض مستقبل الثروة الحيوانية للخطر.