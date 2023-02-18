45 عاما على وفاة يوسف السباعي.. 6 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم

45 عامًا تمر على وفاة الكاتب والأديب يوسف السباعي، الذي رحل في 18 فبراير عام 1978، وبدأ مشواره الأدبي في منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، وتحول عديد من رواياته إلى أعمال فنية، وشارك بكتابة السيناريو والحوار في عدد من الأفلام المميزة في تاريخ السينما المصرية.

ذكرى وفاة يوسف السباعي

في عام 2003 عُرضت السيرة الذاتية للأديب يوسف السباعي، من خلال مسلسل «فارس الرومانسية»، وتناول طفولته والتحاقه بالكلية الحربية وتوليه منصب وزير الثقافة، وجسّد دوره الفنان محمد رياض، وشاركه البطولة محمود الجندي، ورانيا فريد شوقي، وسوسن بدر، وأحمد خليل، والمسلسل للكاتبة أميرة أبوالفتوح، وإخراج صفوت القشيري.

أعمال ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما

وفي ذكرى وفاة يوسف السباعي، تستعرض «الوطن» أبرز أعماله التي تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996، من خلال السطور التالية:

رُد قلبي

عام 1957 عُرض فيلم «رد قلبي»، قصة يوسف السباعي، وإخراج عزالدين ذو الفقار، وبطولة مريم فخر الدين، وشكري سرحان، وحسين رياض، وصلاح ذو الفقار، وزهرة العلا، وهند رستم.

جميلة

عام 1958 عُرض فيلم «جميلة»، عن المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد، وشارك في السيناريو والحوار يوسف السباعي ونجيب محفوظ، وإخراج يوسف شاهين، وبطولة ماجدة، وأحمد مظهر، ورشدي أباظة، وفاخر فاخر.

بين الأطلال

في عام 1959 عُرض فيلم «بين الأطلال»، بطولة فاتن حمامة، وعماد حمدي، وفؤاد المهندس، عن قصة يوسف السباعي، وإخراج عزالدين ذوالفقار.

وا إسلاماه

عام 1961 عُرض فيلم «وا إسلاماه»، للكاتب علي أحمد باكثير، وسيناريو روبرت أندروز، والحوار للأديب يوسف السباعي، وإخراج أندرو مارتون، وبطولة لبنى عبدالعزيز، وأحمد مظهر، وفريد شوقي، وتحية كاريوكا، وعماد حمدي، وحسين رياض.

الناصر صلاح الدين

في عام 1963 عُرض فيلم «الناصر صلاح الدين»، للأديب يوسف السباعي، وشارك في السيناريو والحوار عبدالرحمن الشرقاوي، وإخراج يوسف شاهين، وبطولة أحمد مظهر، ونادية لطفي، وحمدي غيث، وليلى فوزي، وزكي طليمات.

السقا مات

عام 1977 تم عرض فيلم «السقا مات»، للأديب يوسف السباعي، وسيناريو وحوار محسن زايد، وإخراج صلاح أبو سيف، وبطولة فريد شوقي، وعزت العلايلي، وشويكار، وتحية كاريوكا، وأمينة رزق.