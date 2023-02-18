رئيس حكومة فلسطين أمام القمة الأفريقية: الاحتلال يسرق أرضنا وأرواح أطفالنا

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، إن الحكومة الإسرائيلية سنت القوانين العنصرية لتسهيل مصادرة الأراضي والاستيطان وخلق نظام عنصري مبني على نظام مزدوج، طرق للمستوطنين وأخرى للفلسطينيين، ومباني الفلسطينيين تهدم والمستعمرات تبنى وباصات للمستوطنين فقط، ومدارس للمستوطنين فقط.

وأضاف رئيس الحكومة الفلسطينية أمام القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا: «هذا الاستعمار يسرق أرضنا ويسرق أرواح أطفالنا، ففي الـ46 يوم الماضية فقط قُتل 50 فلسطينيا على يد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، هذه الحكومة التي تسرق الأرض والجغرافيا، وتقتل الإنسان وتبعد الديموجرافيا وتسرق المال وتزور الروايا وتحاصر الأهالي بقطاع غزة، وهي بكل هذا تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي وتشرعن القتل وإبعاد الفلسطنيين من بيوتهم بعد هدمها».