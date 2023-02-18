«أبو ظبي الإسلامي - مصر» يشهد عاما استثنائيا حافلا بالجوائز المصرفية فى 2022

خلال عام زاخر بالإنجازات المتميزة ورغم التحديات العالمية، حصل مصرف «أبو ظبى الإسلامى - مصر» على 20 جائزة مصرفية رفيعة من مؤسسات دولية مرموقة عن عام 2022، وذلك تقديراً لمكانة المصرف الرائدة؛ وهو ما يفوق عدد الجوائز التى حصل عليها المصرف فى عام 2021. ولعلّ أهم ما يميز جوائز هذا العام هو حصول المصرف على لقب «أفضل مؤسسة مصرفية إسلامية فى مصر» من جانب العديد من المؤسسات العالمية.

وتعليقاً على ذلك، صرح محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامى - مصر قائلاً: «نحن سعداء بمواصلة مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر المضى قدماً فى كتابة قصة نجاحه بخطى واثقة، ويتوج هذا النجاح عدد قياسى من الجوائز القيّمة من مؤسسات عالمية مرموقة، إشادةً بمجهودات المصرف على مدار العام الماضى.

إنّ سجلنا الحافل بالإنجازات وجهودنا الاستثنائية فى تصميم منتجات مصرفية مبتكرة وتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية فى مصر بشكل عام، ما زالت تؤتى ثمارها بحصولنا على هذه التقديرات المصرفية المتميزة التى تمثل شهادة من جهات عالمية محايدة على أدائنا التشغيلى المتميز عاماً بعد عام، وقدرتنا على تحقيق المزيد من التقدم، على الرغم من بيئة الأعمال العالمية المليئة بالتحديات والصعاب».

المصرف يحصد 20 جائزة عالمية 2022 تقديرا لإنجازاته في تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية

وتضمن هذا العام مجموعة من الجوائز التى جاءت تقديراً لدور مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» فى تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملاء التجزئة، والشركات على حد سواء. وفى هذا الإطار، حصل المصرف على جائزتى «أفضل بنك إسلامى فى مجال الائتمان وتمويل الشركات فى مصر» و«أفضل بنك تجزئة إسلامى فى مصر» من مجلة «جلوبال بانكينج آند فاينانس»، كما منحت جوائز «إنترناشيونال فاينانس» المصرف جائزة «أفضل بنك إسلامى فى مصر».

وحصل المصرف أيضاً على جائزتى «أفضل بنك إسلامى فى مصر»، «وأفضل مؤسسة مالية إسلامية فى مصر» من جوائز «وورلد بيزنس أوت لوك»، كما منحته مجلة «كوزموبوليتان ذا ديلى بيزنس» أيضاً جائزة «أفضل بنك إسلامى فى مصر».

ومنحته مجلة «جلوبال فاينانس» جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية فى مصر»، وحصل المصرف على جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية فى مصر» من «جلوبال بيزنس ريفيو»، بالإضافة لجائزة «أفضل بنك إسلامى فى مصر» من مجلة «إنترناشيونال بيزنس».

ومن مجلة «جلوبال إيكونوميكس» البريطانية، حصل المصرف على جائزتى «أفضل بنك إسلامى فى مصر» و«أفضل بنك إسلامى لتمويلات السيارات»، ومن مجلة «آى إف إن» حصل المصرف على جوائز «أفضل بنك إسلامى فى مصر» و«أفضل بنك إسلامى فى مجال الاستثمار فى مصر» و«أفضل بنك إسلامى فى مجال الائتمان وتمويل الشركات فى مصر».

أما فى مجال الابتكار، فقد تُوجت إنجازات مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» بعدد من الجوائز المهمة؛ حيث حصل على جائزة «أفضل بنك رقمى فى مصر» من مجلة «إنترناشيونال بيزنس»، فضلاً عن جائزة «أسهل حلول الخدمات المصرفية عبر الإنترنت استخداماً فى مصر» من «جلوبال بيزنس ريفيو»، وجائزة «البنك الإسلامى الأكثر ابتكاراً فى مصر» من مجلة «وورلد بيزنس أوت لوك»، وجائزة «أفضل حلول مبتكرة للمدفوعات الإلكترونية فى مصر» من مجلة «كوزموبوليتان ذا ديلى بيزنس» لعام 2022، وجائزة «أفضل بنك رقمى فى مصر» من «جلوبال بيزنس ريفيو». بالإضافة إلى جائزة «البنك الإسلامى الأكثر ابتكاراً فى مصر» من مجلة «آى إف إن».