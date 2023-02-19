استشاري حساسية ومناعة لـ إيمان الحصري: فيروس ماربورج بعيد عن دخول مصر

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فيروس «ماربورج» الذي ظهر مؤخرا هو فيروس ليس بالجديد في عالم الفيروسات التي تنتمي لفصيلة وباء الإيبولا، والذي كان وباءً منذ سنوات خلت، وأحد الأوبئة التابعة لأمراض الحمى النفسية، حيث يسبب بعد الإصابة به ارتفاعا في درجات الحرارة ونزيفا دمويا.

الحداد: الفيروس ينتقل من الحيوان للإنسان عبر ملامسة الإفرازات

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن فيروس أيبولا انتشر من قبل خلال فترة السبعينات واختفى من تلقاء نفسه، ثم ظهر مرة أخرى تنقله الخفافيش إلى الحيوانات كالقرود، ومن ثم ينتقل للبشر عبر ملامسه إفرازات بشرية كالدم أو الإفرازات الجسدية الأخرى، وهو فيروس غير تنفسي لا ينتقل عن طريق الرذاذ، لكن عن طريق الإفرازات.

واستطرد: «فيروس ماربورج هو أحد الفيروسات التي تسبب الحمى والصداع الشديد وألم العظام، كما أن الفيروس الجديد ليس له لقاح أو علاج، وهو فيروس سمي بالفيروس بالفتاك لما يسببه من نسب وفيات عالية، وأن مصر بعيدة تماما عن هذا الفيروس».

الفيروس ينتقل من الخفافيش إلى الإنسان

وأوضح أن الفيروس ينتقل من الخفافيش إلى الإنسان أو الحيوان، وذلك بعدما يلامس الشخص الإفرازات الدموية على الأسطح عبر التلامس المباشر، «الشخص لما يصاب بيتم عزلة لأن درجة وبائه عالية جدا وخطورته عن أي فيروس تاني».