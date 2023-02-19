مستشار الرئيس للزراعة لـ يوسف الحسيني: نظم الطبيعة أقوى للتأثير في المناخ

قال الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية، إنه من المستحيل تغيير المناخ حيث إنه يمتد على فترات طويلة، لكن بإمكاننا تغيير المناخ المحيط للأراضي الزراعية حتى يلائم التغيرات المناخية التي يعانيها كل دول العالم: «مش لازم نفكر في التكنولوجيا الحديثة، لكن هناك نظم أظهرتها لينا الطبيعة».

الكاتب: زراعة الأشجار بطريقة معينة تغيير في المناخ

وأضاف «الكاتب»، خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن تغيير المناخ يأتي بزراعة أشجار عبر نظم معينه ضد اتجاه الرياح من أجل تغيير المناخ في مناطق معينة، وذلك من أجل تقليل فرص التصحر ودرجات الحرارة العالية في الصيف.

واستطرد: «بكدة هكون بحافظ على رطوبة التربة وأقلل من استخدامي للمياه، ومصدات الرياح ترفع انتاجية المحاصيل المحمية، ونقدر نعمل الكلام ده لمساحات معينة بعد تقليل سرعة الرياح داخل تلك المساحة».