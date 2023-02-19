«ميتا» تُطلق خدمة التوثيق المدفوعة بالاشترك الشهري والبطاقة الشخصية

امتدت علامة التوثيق الزرقاء الشهيرة الخاصة بتحقيق حسابات الأشخاص عبر مواقل التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام وتويتر إلى «ميتا»، حيث أعلن مارك زوكربيرج، أن الشركة ستُطلق هذا الأسبوع خدمة Meta Verified التي تتيح للمستخدمين الحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل اشتراك شهري مدفوع.

وتتيح الخدمة للمستخدم توثيق حسابه من خلال أي وثيقة تعريف حكومية، للحصول على العلامة الزرقاء، بالإضافة إلى حماية إضافية ضد عمليات انتحال الشخصية، باشتراك شهري يبدأ من 11,99 دولار على الويب، و14.99 دولار عبر منصة iOS، ويجرى تفعيل الخدمة في أستراليا ونيوزلندا هذا الأسبوع وتتوفر تباعًا خلال فترة قريبة، وأفادت تسريبات سابقة بأن تسريبات الميزة ستتوفر للمشتركين على فيسبوك وإنستجرام.

مميزات علامة التوثيق المدفوعة

وتتميز علامة التوثيق المدفوعة بسهولة الحصول عليها، فالأمر لا يتطلب سوى دفع الاشتراك وإثبات للشخصية كصورة البطاقة أو جواز السفر، بينما يتطلب الحصول على العلامة الزرقاء التقليدية شروطًا إضافية مثل كون المُستخدم شخصيةً عامة أو يمتلك صفحةً ذات شعبية، ولم توضح الشركة ما إذا كانت علامة التوثيق الجديدة ستلغي القديمة بحيث يجب على أصحاب الحسابات الموثقة دفع الاشتراك للحفاظ على توثيق حساباتهم.

وتشبه علامة توثيق ميتا ما فعلته تويتر بإطلاق علامة التوثيق المدفوعة «تويتر بلو» التي تشمل امتيازات مثل: مشاهدة إعلانات أقل وتخصيص مظهر التطبيق وتبويبًا خاصًا لمشاهدة المقالات الأكثر تداولًا ونشر تغريدات طويلة تصل إلى 4000 حرف، بحسب «البوابة العربية للتقنية».

سوق سوداء للحسابات الموثقة

وتوجد سوق سوداء نشطة تُباع فيها الحسابات الموثقة بأرقام تصل إلى آلاف الدولارات، فقد سبق وضبطت شركة «إنستجرام» موظفين لديها يبيعون علامات التوثيق دون مراعاة الخطوات، لا سيما وأن الكثيرين من المؤثرين وأصحاب الأعمال الصغيرة يسعون إلى الحصول على علامة التوثيق لاكتساب المصداقية أمام المتابعين.