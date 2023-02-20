معلومات عن الأميرة كاميليا الأطرش الابنة الوحيدة لأسمهان.. «توفيت أمس»

وكأن خبر وفاة أسمهان لم يمر عليه 79 عاما، حيث عاد الجمهور ليتذكر الفنانة الراحلة بعد خبر رحيل ابنتها الوحيدة الأميرة كاميليا الأطرش عن عمر يناهز الـ85 عاما أمس، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على جثمانها في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، في دار الطائفة الدرزية في العاصمة اللبنانية بيروت، على أن يواري جثمانها الثرى في مدافن العائلة.

كاميليا هي الأبنة الوحيدة للفنانة الراحلة أسمهان من زوجها الأمير حسن الأطرش، الذي تزوجته عام 1934 في سوريا، ولكن لم يستمر الزواج أكثر من 6 سنوات حيث انتهت الحياة بينهما بالطلاق، وعادت إلى مصر لاستئناف عملها الفني.

وفي لقاء تلفزيوني نادر، تحدثت الأميرة عن العلاقة القصيرة التي جمعتها بوالدتها الراحلة، قائلة «والدي كان يحب والدتي كثيرا، ولكنها كانت تحب الأغاني أكثر من حبها لوالدي».

كاميليا الأطرش: والدي لم يتحدث عن والدتي أبدا

وتتذكر اللقاء الأخير قبل أن يأمر والدها جنوده بالذهاب إلى الفندق الذي كانت تقيم فيه مع والدتها بعد الانفصال ليصطحبوها بالقوة، «كانت تلك المرة الأخيرة التي أرى فيها والدتي، أثناء الاحتفال بعيد مولدي السابع جاءت مكالمة هاتفية بخبر وفاتها في حادث في مصر».

وكشفت الأميرة الراحلة أنها لا تعرف الكثير عن والدتها، لأن والدها لم يتحدث عنها إطلاقا، وتزوجت «كاميليا» وهي في الـ16 من عمرها من رياض جنبلاط الذي ينتمى لإحدى العائلات الدرزية الكبرى في لبنان، وأنجبت منه أبنائها الأربعة: وليد، فيصل، فادي وزياد.

تفاصيل عزاء الأميرة كاميليا الأطرش

ومن المقرر استقبال عائلة الأميرة كاميليا الأطرش العزاء يوم الأربعاء المقبل في دار الطائفة الدرزية في بيروت من الساعة الـ12 ظهرا وحتى الساعة الخامسة مساء، وفقا لما أعلنته العائلة في بيان صحفي.