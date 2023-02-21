«عمر» بدون أقدام ويفوز ببطولتي كاراتيه في الشرقية: أحلم بطرف صناعي 

عمر أحمد محمود، طفل من ذوي الهمم، شاء القدر أن يولد بدون أقدام، إلا أن ذلك لم يكن عائقًا أمامه ليمارس حياته كما يريد، فمارس كثيرًا من الأنشطة الرياضية واحترف رياضة الكاراتيه، وفاز في بطولتي الشرقية خلال العامين الماضي والجاري.

ولادة الطفل عمر بدون قدمين

وقالت رنا نوح، والدة عمر، والمقيمة في مركز بلبيس، لـ«الوطن»، إنها شعرت بصدمة في البداية بعدما وُلد ابنها بدون أقدام، لكنها قررت أن تتعامل مع هذه المشكلة، وأن تجعل ابنها يعيش حياة طبيعية، بل ويمارس الأنشطة الرياضية، مثل أي شخص طبيعي، ومساعدته على التأقلم مع المجتمع.

تدعم الأم ابنها نفسيًا ومعنويًا، كما تهتم بجميع أمور حياته، حيث تساعده على الذهاب إلى المدرسة بواسطة سيارة الأطفال، وتذاكر معه الدروس، حيث يدرس بالصف الثاني الابتدائي، بحسب «رنا».

بطولة الشرقية للكاراتيه

وتذهب الأم مع طفلها أيضًا إلى نادي السكة الحديد ومركز شباب بلبيس، لتلقي التدريبات في رياضة الكاراتيه، والتي يمارسها منذ عامين، حيث فاز في بطولة الشرقية للكاراتيه مرتين.

وناشدت الأم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمساعدة ابنها للسفر إلى الخارج لتركيب أطراف صناعية.

فريق الكاراتيه لذوي الهمم بمنطقة الشرقية

من جانبه، قال الكابتن أحمد خليل مدرب كاراتيه، لـ«الوطن»، إنه تمكّن من تكوين منتخب لمنطقة الشرقية للكاراتيه يضم 74 لاعبًا من ذوي الهمم البصرية والحركية والذهنية، وخلال بطولة الجمهورية العام الماضي تمكن الفريق من تحقيق 36 مركزًا على مستوى الجمهورية، وانضم للمنتخب المصري لذوي الهمم 6 لاعبين من منطقة الشرقية، وسيمثلون مصر في بطولة العالم، لافتًا إلى أنه من بين هؤلاء اللاعبين الطفل «عمر»، الذي من المتوقع أن يكون لاعبًا مهمًا على منصات التتويج الدولية.