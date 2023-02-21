مد فترة إقامة معرض «الأسطورة» للمصور فاروق إبراهيم حتى 28 فبراير

وسط إقبال كبير من الجمهور، اختتمت مؤسسة «فوتوبيا» للتصوير الفوتوغرافي فعاليات مهرجان «أسبوع القاهرة للصورة»، في نسخته الثالثة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، والذي نظمته لمدة 10 أيام، في 8 مواقع مختلفة بمنطقة وسط البلد، ولكن تم فترة إقامة معرض «الأسطورة» للمصور فاروق إبراهيم حتى 28 فبراير الجاري.

وشارك في فعاليات المهرجان الذي حمل شعار «العودة إلى الخام»، أكثر من 25 ألف شخص من هواة ومحترفي التصوير الفوتوغرافي، متضمنًا مجموعة من المعارض والمحاضرات التعليمية وورش العمل، التي تناولت كل الجوانب المتعلقة بصناعة الصورة، والفيديو والأعمال الوثائقية والفنية «السينمائية والإعلانية».

ومن جانبها، قالت مروة أبو ليلة، المديرة التنفيذية مؤسسة «فوتوبيا» للتصوير الفوتوغرافي، «سعيدة بهذا الإقبال الكبير على الدورة الثالثة من مهرجان أسبوع القاهرة للصورة، وحرص الشباب على حضور مثل هذه الفعاليات، وتبادل الخبرات في مجال التصوير الفوتوغرافي».

المديرة التنفيذية لـ«فوتوبيا»: نجاح أسبوع القاهرة للصورة يضعنا أمام تحديات جديدة

وأضافت «النجاح الكبير والذى فاق توقعاتي بالطبع سيضعنا أمام تحديات جديدة لإطلاق النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للصورة، فبالرغم من أن المهرجان شهد الكثير من الفعاليات، وورش العمل والمحاضرات التعليمية التي نظمتها المؤسسة وتخطت الـ100 محاضرة، إلا إننا نسعى إلى تقديم المزيد في النسخة القادمة وتوسيع دائرة الشراكات التي ساهمت في نجاح الدورة هذا العام».

تفاصيل فعاليات «أسبوع القاهرة للصورة»

ولاقت جميع فعاليات المهرجان إقبالًا كبيرًا من الجمهور، على رأسهم معرض «وورلد برس فوتو 2022»، الذي يمثل جوائز الأوسكار للتصوير، بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة، والذي تميزت به دورة هذا العام، بعد غياب نحو 15 عاما منذ آخر معرض أقيم في عام 2008، حيث عرضت 23 صورة فائزة في مسابقة العام الماضي 2022 من أنحاء مختلفة من العالم، بالإضافة إلى معرض فني متخصص في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وآخر بعنوان السينما والحب.

وشملت الفعاليات أيضا معرضًا للمصور الصحفي فاروق إبراهيم (الأسطورة)، بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، والذي يُعد الأول بعد رحيله، حيث عرٌضت مجموعة من الصور لعدد كبير من النجوم والشخصيات العامة والسياسية في مصر، بالإضافة الى صور لأحداث هامة حدثت في مصر، والتي وثقها المصور الراحل بكاميرته قبل أكثر من ستة عقود من الزمن، وجميعها صور عٌرضت لأول مرة.

ولاقت المعارض إقبالًا كبيرًا من الجمهور، مما جعل إدارة المهرجان بأن تمد فترة إقامة معرض «وورلد برس فوتو 2022»، في سينما راديو، ومعرض «الأسطورة» لـ فاروق إبراهيم، في مساحة أكسس، بمنطقة وسط البلد، حتى يوم 28 فبراير 2023.

كما أطلقت إدارة المهرجان دعوات مجانية إلى طلاب الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والدولية، لحضور المعرضين، وذلك في إطار حرصها على خوض الشباب تجربة مهمة وشيقة وتعليمية في عالم الصورة الفوتغرافية.