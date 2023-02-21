أفضل أفكار هدايا عيد الأم 2023.. «ابتعد عن أدوات المطبخ»

أيام قليلة ويبدأ شهر مارس، شهر الاحتفال بعيد الأم، تلك المناسبة التي يعبر فيها الأبناء عن مدى حبهم لوالدتهم، ومن خلاله يظهرون اهتماما مختلفا بها، كما أنه يعد فرصة للتعبير عن الحب والتقدير لتعبها والمشقة التي عانت منها الأم خلال فترة تربيتهم، وذلك عن طريق هدايا عيد الأم.

ويحتار الكثير من الأشخاص في اختيار هدايا عيد الأم التي يجب أن يقدموها في هذا اليوم، خاصة عندما لا تريد الأم في الكثير من الأحيان الإفصاح عن ما تحتاج إليه.

نصائح لشراء هدايا عيد الأم

وقالت الإعلامية هبة الأباصيري، والإعلامية منى عبد الغني، في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والذي يعرض على فضائية «سي بي سي»، إنه يفضل أن يسأل الابن أو الابنة والدتهم، قبل شراء هدايا عيد الأم، تحسبا لاحتياجها إلى شيء محدد.

كما ينصح أن تكون الهدية مناسبة لها، وملائمة لذوقها العام، حتى لا تدهر الأموال دون أن تشعر الأم بالسعادة بالهدية التي كلف الابن نفسه بشراءها، بالإضافة إلى أنه يفضل مراقبة الأم أو الحماة لمعرفة ذوقهما في مختلف الأمور، حتى يسهل ذلك من شراء الهدية الخاصة بها، ووفقا لما تحبه وتفضله.

هدايا لا ينصح بشراءها للأم أو للحماة

وأوضحت «هبة»، أن هناك مجموعة من النصائح تحدث عنها خبراء الإتيكيت، حول الهدايا التي ينصح بعدم تقديمها للأم أو للحماة، ومنها:

- أدوات المطبخ وأدوات النظافة، موضحة أنه بإمكانها شراء هذه الأدوات، كما أنها لا تشكل أي نوع من الفرحة أو التقدير لها، كما أن الأم قد تتظاهر بالسعادة حتى لا تشعر ابنها بالإحراج، بينما الحقيقة أنها لم تعجبها.

- عدم شراء بوكيه ورد بمفرده، وإنما يفضل أن يكون معه هدية بسيطة.

- لا يفضل شراء هدية في شكل مأكولات أو مشروبات.

أفكار لهدايا عيد الأم

- شراء الإكسسوارات.

- الحجاب أو الإسكارف حسب اللون المفضل لأم.

- البرفان أو العطر، وفقا للنوع الذي تحبه الأم.

- أدوات التجميل.

- كريمات مرطبة أو زيوت طبيعية.

- اختيار الأماكن التي تحب الأم شراء الملابس أو المجوهرات منها.

- هدية خاتم ذهب.

أحدث أفكار هدايا عيد الأم

وأضافت رانيا عفيفي، مصممة إكسسوارات، في حوار لها في برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «دي إم سي»، أن هناك الكثير من الأفكار الجديدة التي يمكن للأبناء أن يقدموها لأمهاتهم أو المدرسات أو أحد الأقارب من سيدات العائلة، لأن هذه الطريقة ومن خلال الهدايا نظهر الحب للآخرين.

وتابعت «مصممة الإكسسوارات»، أنها صممت بعض المحافظ الصغيرة «البوك»، ومكتوب عليه كلمات مناسبة لكل امرأة ستحصل على الهدية، فالأولى للمعلمات مكتوب عليها «أفضل مدرسة على الإطلاق»، الثانية «أفضل جدة»، وللأم مكتوب «الجنة تحت أقدام الأمهات».

هل إعطاء المال للأم كهدية لعيد الأم من الإتيكيت؟

وقالت خبيرة الإتيكيت شيماء البهي، في حوار لها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، عن إتيكيت هدايا عيد الأم، إن بعض الأشخاص تفضل أن تعطي المال لوالدتها دون أن تشتري لها هدية، موضحة أن ذلك يمكن أن يكون مناسبا في حالة معرفة أن الأم في حاجة إلى المال أكثر من الهدايا الأخرى.

وأشارت «خبيرة الإتيكيت»، إلى أنه من الأفضل ألا تفتح الأم الهدايا أمام أبناءها، إذا كان لديها أكثر من ابن، واشتروا لها بعض الهدايا أو قدموا لها الأموال، حتى لا يتعرض أحدهم للإحراج، أو الشعور بأنه أقل من أخيه، بسبب الإمكانيات المادية المختلفة.