بث مباشر.. مدبولي يفتتح معرض «سبورتس إكسبو 2023» كتب: نرمين عفيفي 09:47 ص | الأربعاء 22 فبراير 2023 الدكتور مصطفى مدبولي يفتتح الآن الدكتور مصطفى مدبولي معرض «سبورتس إكسبو 2023»، ويجري بجولة تفقدية داخل المعرض. اقرأ المزيد: مدبولي يوجّه بتوفير 350 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة في السويس «معلومات الوزراء» يناقش اتجاهات الصناعة المستقبلية بتوجيهات من «مدبولي» عاجل.. مدبولي يوجّه بتكثيف العمل في «حدائق الفسطاط»: ستحدث نقلة حضارية «مدبولي» يؤكد أهمية مشروعات التطوير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمار مدبولي سبورتس إكسبو بقلم نرمين عفيفي