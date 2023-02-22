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بث مباشر.. مدبولي يفتتح معرض «سبورتس إكسبو 2023»

كتب:

نرمين عفيفي
09:47 ص | الأربعاء 22 فبراير 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

يفتتح الآن الدكتور مصطفى مدبولي معرض «سبورتس إكسبو 2023»، ويجري بجولة تفقدية داخل المعرض.

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بقلم نرمين عفيفي