تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت المواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في المحافظات المختلفة، نشاطاً في حركة تداول البضائع، وانتظاما في حركة استقبال ومغادرة السفن، كما وصل حجم التداول اليوم 11 ألف طن ضائع عامة ومتنوعة.

السفن المتراكية على الأرصفة

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية، على الأرصفة، اليوم الأربعاء، بلغ 8 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 544 شاحنة و22 سيارة، وسجلت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و310 شاحنات و16 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 234 شاحنة و6 سيارات.

وذكر بيان الهيئة، أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين الحرية، دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين أمل ودليلة.

ميناء نويبع يشهد تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة

وأشار البيان، إلى أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة 130 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1140 راكبا بموانيها.