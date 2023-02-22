محافظ الشرقية يتفقد معرض «أهلا رمضان» في أولاد صقر

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض «أهلاً رمضان» في مركز أولاد صقر لبيع السلع والمواد الغذائية؛ للتأكد من جودة السلع والمواد الغذائية المعروضة أمام المواطنين والمقدمة لهم بأسعار مخفضة عن السوق مشاركة من المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ورئاسة المركز وكبار تجار الجملة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم.

الانتهاء من تجهيز جميع معارض أهلا رمضان

وأكد محافظ الشرقية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المحافظة انتهت من تجهيز معارض أهلا رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية ومديريتي التموين والزراعة وكبار تجار الجملة، بالإضافة إلى أمان المنتشرة بنطاق دائرة المحافظة للوصول إلي المواطنين الأكثر احتياجًا ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

كما تفقد تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية في أولاد صقر والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منها طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وبدأ «غراب»، جولته بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدخل المدينة والتي تشمل إقامة بوابة مدون عليها اسم المحافظة ومركز أولاد صقر، بعد أن تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك والإضاءة وغرس أشجار الزينة وتجميل المدخل ليليق بأبناء المدينة بتكلفة 2 مليون و73 ألف جنيه.

إقامة مسطحات خضراء وأعمدة إنارة

توجه المحافظ لمتابعة أعمال إنشاء ممشى سياحي بالكورنيش أمام مجلس المدينة بطول 200 متر وعرض 10 أمتار، يشمل إقامة مسطحات خضراء وأعمدة إنارة وأحواض زهور ومقاعد وبرجولات لجلوس المواطنين بتكلفة 2 مليون و673 ألف جنيه، ليصبح متنفساً ومتنزهاً لأبناء المدينة وللمساهمة في استعادة الشكل الجمالي والحضاري لها.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع حيي المدارس والمعهد الديني والتي تشمل تركيب بلاط الانترلوك بعدد 15 شارع على مساحة 3404 متر مسطح وبتكلفة مليون جنيه، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة ولتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

كما حرص على تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مبني مجلس المدينة والمُقامة بتكلفة 673 ألف جنيه لتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين ولمساعدتهم في انهاء مصالح الموطنين.