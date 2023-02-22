أفضل طرق تنظيف البشرة في المنزل.. بينها البخار و«الماسك»

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل مختلفة في البشرة، منها وجود الحبوب التي تكون مزعجة في بعض الأحيان، ومؤلمة في أحيان كثيرة.

كما أن الرؤوس والهالات السوداء حول العين، أحد أسوأ المشاكل التي تصاب بها البشرة، بالإضافة إلى أن هذه المشاكل تترك آثارها السلبية لفترة طويلة، وهو ما يؤثر على جمال ونضارة البشرة فيما بعد.

تصاب البشرة بالعديد من المشاكل، وتعد أحد أسبابها الأساسية وجود اضطرابات في الهورمونات، ومشاكل نفسية، فضلا عن اتباع الشخص لأنظمة غذائية غير صحية، كالأطعمة المصنعة أو الوجبات السريعة، وتستعرض «الوطن» أفضل الطرق لتنظيف البشرة.

تنظيف البشرة العميق:

يكون تنظيف البشرة بطريقة عميقة، عن طريق استخدام التقنيات الطبية الحديثة، وذلك من خلال اللجوء إلى طبيب متخصص في التجميل، وهذه الطريقة عبارة عن التخلص من الدهون الموجودة في المسام، حتى لا تتحول بمرور الوقت إلى بثور وحبوب، تؤثر على شكل البشرة، بحسب ما نشره موقع «العربية».

طريقة تنظيف البشرة بالبخار:

وفي هذا السياق، قالت الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامجها «هي وبس»، والذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة»، إنه يمكن للسيدات أن تستخدم طريقة تنظيف البشرة بالبخار في المنزل بخطوات بسيطة، ومنها ما يلي:

تنظيف البشرة وغسلها جيدا.

غلي المياه جيدا ووضع كمية قليلة من النعناع، إذ أنه يعد مفيدا للبشرة ويساعد على الإحساس بالإنتعاش ومفيد للمسام.

استخدام فوطة، ووضع الوجه بالقرب من الماء الدافئ، لتمتص البشرة البخار الساخن، وتذويب الدهون بسرعة، موضحة أن السيدة إذا شعرت بضيق في التنفس، يمكنها الابتعاد قليلا ثم الاستمرار مرة أخرى لمدة 15 دقيقة، مرة كل 15 يوما.

وتابعت «الشربيني»، أنه يفضل استخدام ماسك للبشرة، بعد الانتهاء من تنظيف البشرة بالبخار، والماسك عبارة عن علبتين من الزبادي، كمية كافية من الثلج، ملعقة من العسل، ويخلطوا جيدا، وتدهن بها البشرة من أجل الحصول على ترطيب جيد.

طريقة تنظيف البشرة من الحبوب:

يسعى الكثير من الناس إلى معرفة كيفية الحفاظ على البشرة من الحبوب والهالات السوداء، وحسب ما نشره موقع «العربية»، ومنها ما يلي:

ترطيب البشرة بشكل مستمر، إذ أن ذلك يساهم في جعلها نقية ونضرة لفترة طويلة، كما أن الأدوية الطبية لمعالجة حب الشباب تؤدي إلى جفاف شديد في البشرة، ولذلك من الضروري أن يستخدم الشخص كريمات مرطبة ومناسبة لنوع بشرته.

المحافظة على عدم ملامسة اليد للوجه، خاصة إذا كانت اليد ليست نظيفة، أو يوجد بثور، لأن ذلك يساعد على انتشار البكتيريا والجراثيم في البشرة.

طريقة تنظيف البشرة في العيادات:

قالت خبيرة التجميل، إيمان المنسي، في حوار لها في برنامج «هي وبس»، إن تنظيف البشرة له العديد من الفوائد، منها تفتيح المسامات، التخلص من الجلد الميت، وعدم ظهور علامات التقدم في السن أو الشيخوخة.

وتابعت «خبيرة التجميل»، أن المدة التي يجب فيها تنظيف البشرة تختلف من بشرة لآخرى، فالبشرة المختلطة، تكون كل شهر، والدهنية كل 20 يوم، أما بالنسبة للجافة فتكون كل شهر ونصف.

وأوضحت «المنسي»، أن تنظيف البشرة في العيادات يبدأ بغسل الوجه جيداً، وباستخدام غسول مناسب لنوع البشرة، ويفضل إزالة أي ماكياج على الوجه أثناء عميلة التنظيف.

وتابعت، أن المرحلة الثانية نستخدم فيها البخار، ثم باستخدام بعض الأدوات الطبية الخاصة نزيل بها الرؤوس السوداء، ويتم ترطيب البشرة مرة أخرى باستخدام كريم الصبار، مشيرة إلى أن مرحلة التقشير مهمة، لأنها تساعد على إزالة الجلد الميت من البشرة، ويفضل استخدام كريم مناسب للتقشير، ويفرد جيدا على الوجه، ويدلك بلطف، حتى لا يسبب التهابات أو خدوش، لمدة تتراوح من 2 دقيقة إلى 4 دقائق.