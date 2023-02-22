قرارات مجلس الوزراء اليوم: وحدات سكنية.. وإنشاء مجمعات خدمات (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لمجلس الوزراء، منذ قليل، فيديو حول قرارات مجلس الوزراء اليوم، التي تضمنت 12 قرارًا هامًا، جاءت كالآتي:

1- بيع وحدات سكنية بالسعر الحر

واشتملت قرارات مجلس الوزراء اليوم، على اعتماد بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر، لوحدات تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع طرح إعلان لبيع تلك الوحدات.

وتضمن القرار على وحدات سكنية في 6 محافظات، هي كل من القاهرة في منطقة القاهرة الجديدة، وبني سويف في منطقة بياض العربي، والشرقية في منطقة العصلوجي، والبحر الأحمر في كل من الغردقة وسفاجا، والبحيرة في محافظة دمنهور.

2- تأثيث 239 مجمعا للخدمات الحكومية لـ«حياة كريمة»

ثاني القرارات كان بشأن تجهيز 239 مجمعا للخدمات الحكومية في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بالتعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتنمية المحلية، وهي المجمعات التي تقدم الخدمات للأهالي في قراهم بدلاً من السفر لمسافات طويلة.

3- 6 أشهر مد في التعاقدات الإدارية

واحتوت القرارات أيضًا على مد 6 أشهر في التعاقدات الإدارية بكل أنواعها وفق تقدير الجهات الإدارية، لدعم مجتمع الأعمال لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

4- منحة بـ19 مليون دولار

وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار جمهوري بمنحة من أمريكا بقيمة 19 مليون دولار أمريكي، لتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة بمصر، ودعم تمكين المرأة والأكثر احتياجًا.

5- إقامة محطة كهرباء ومحولات

واشتملت القرارات على الموافقة على مشروع قرار جمهوري بتخصيص 5.95 فدان في بورسعيد لإقامة محطة كهرباء ومحولات عليها.

6- تخصيص أراض لاستاد القاهرة

واحتوت القرارات أيضًا على مشروع قرار جمهوري بإنهاء تخصيص مساحة 2.76 فدان وإعادة تخصيصها للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لإقامة مشروعات عليها.

7- اعتماد محضر «العليا للتعويضات»

واشتملت القرارات أيضًا على اعتماد محضر اللجنة العليا للتعويضات المنعقد 9 فبراير الماضي.

8- لجنة هندسية وزارية

واعتمدت الحكومة أيضًا توصيات وقرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد مشروعات وزيادة أوامر الإسناد لـ68 مشروعًا.

9- إنشاء مبان بمراكز شباب

واشتملت قرارات مجلس الوزراء اليوم على التعاقد مع شركة المدن للخدمات الرياضية لإنشاء 15 مبنى إداريا بمراكز الشباب.

10- مشروعات زراعية

ووافقت الحكومة أيضًا على موافقات أصدرتها وزارة الزراعة بشأن إقامة 73 مشروعًا على مساحة أكثر من 81 فدانا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ومشروعات للنفع العام.

11- إنهاء منازعات حكومية

كما وافق المجلس على إنهاء نزاعات حكومية بعدد 49 منازعة.

12- صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

واشتملت القرارات على تعديل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.