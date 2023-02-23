تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تشهد موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، انتظاما في حركة وصول ومغادرة السفن، ونشاطا في حركة تداول البضائع، وسجلت حركة التداول اليوم 14 ألف طن.

9 سفن متراكية على أرصفة موانئ الهيئة

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة موانئ الهيئة، اليوم الخميس، وصل إلى 9 سفن، وسجل حجم التداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و724 شاحنة و36 سيارة.

وأوضح البيان أنّ حركة الواردات اليوم سجلت 4 آلاف طن بضائع، 304 شاحنة و 21 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع، 420 شاحنة و15 سيارات .

وذكر البيان أنّ ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة السفينتين أمل ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية وأمل و دليلة، وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية.

تداول 1400 طن بضائع متنوعة في ميناء نوبيع

وأشار البيان إلى أنّ ميناء نويبع شهد اليوم، تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة، و130 شاحنة في ميناء نويبع، واستقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينة سينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1315 راكبا بموانيها.