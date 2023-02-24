عاجل.. تحسن حالة نهلة رمضان بطلة رفع الأثقال «صور»

زارت الدكتورة چاكلين عازر، نائبة محافظ الإسكندرية، والدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بطلة كمال الأجسام المصرية نهلة رمضان، البطلة المصرية السابقة في رفع الأثقال، بأحد المستشفيات للاطمئان على حالتها الصحية.

صحة الإسكندرية تتابع حالة نهلة رمضان

وأكدت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في بيان اليوم، أنه قد تم الاطمئنان على صحة صحة البطلة نهلة رمضان وتلقيها كل العناية والرعاية الصحية المطلوبة، ونقلا لها تمنيات وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية بالشفاء العاجل، موضحة أنه تم الاطمئنان أن حالتها الصحية في تحسن، ونتمنى لها الشفاء العاجل.

محافظ الإسكندرية يتواصل مع نهلة رمضان

وبحسب بيان مديرية الصحة بالإسكندرية، فإن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تواصل تليفونيا مع بطلة رفع الأثقال نهلة رمضان أثناء الزيارة، وأبلغها باهتمامه الكامل ومتابعته لحالتها الصحية.

الحالة الصحية للبطلة نهلة رمضان

جدير بالذكر أن نهلة رمضان حققت لمصر العديد من البطولات، وقد دخلت في دوامة المرض منذ 6 سنوات، ما اضطرها للاعتزال الإجباري والبقاء في المنزل من أجل العلاج، بينما فقدت القدرة على الحركة منذ أسبوعين بسبب معاناتها من حمى البحر المتوسط، وهو ما يسبب لها النزيف الدموي، وكذلك من الذئبة الحمراء التي أدت لتيبس المفاصل وفقدانها القدرة على الحركة، فضلا عن ضمور بالعضلات.