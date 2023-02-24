«تريندينج ايكونمي»: انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4% أواخر 2022

انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2022، وهو أسوأ بكثير من التقديرات الأولية بانخفاض قدره 0.2%، ويمثل أول انكماش للناتج المحلي الإجمالي منذ ما يقرب من عامين.

تراجع إنفاق الأسر

ووفقا لموقع «تريندينج ايكونمي»، انخفض إنفاق الأسر بنسبة 1%، مع ارتفاع الأسعار وأزمة الطاقة المستمرة، وبعد انتهاء إجراءات الإغاثة الحكومية مثل خصم الوقود وتذكرة 9 يورو، انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2.5%، بقيادة التراجع في قطاع الإنشاءات «-2.9%»، والآلات والمعدات «-3.6%».

انخفضت الصادرات بنسبة 1%

من ناحية أخرى، قدم صافي التجارة مساهمة إيجابية صغيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث انخفضت الصادرات بنسبة 1% وانخفضت الواردات بنسبة 1.3%.

كانت الانخفاضات بسبب الوضع الدولي الصعب، بما في ذلك الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، ولكن أيضًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى انخفاض التجارة مع المنتجات الكيميائية، على سبيل المثال، كما ارتفع الاستهلاك الحكومي بنسبة 0.6%، على أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.9%، أي أقل من 1.1% في التقدير الأول، بالنظر إلى عام 2022 بالكامل، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9%.

ارتفاع مؤشر مناخ المستهلك

ووفقا لما قاله التقرير، فإن مؤشر مناخ المستهلك GfK الألماني ارتفع إلى -30.5 متجهًا إلى مارس 2023 من القراءة المعدلة هامشيًا -33.8 في فبراير ومقارنة مع توقعات السوق عند -30.4، وكانت القراءة الأخيرة هي الأعلى منذ يوليو 2022، مشيرة إلى الشهر الخامس على التوالي من ارتفاع المعنويات، وسط انخفاض في أسعار الطاقة وآمال في أن تتمكن البلاد من تجنب الركود.

وأظهر كل من توقعات الدخل «-27.3 مقابل -32.2»، والظروف الاقتصادية «6.0 مقابل -0.6»، زيادات كبيرة، بينما ظل الاستعداد للشراء غير مؤكد، بارتفاع طفيف فقط «-17.3 مقابل -18.7»، وسجل المؤشر أدنى مستوى قياسي له عند -42.8 في أكتوبر 2022، على الرغم من الأزمات المستمرة، ازدادت ثقة المستهلك مرة أخرى بشكل ملحوظ.