تأجيل دعاوى «الأطباء» لوقف قرار التسجيل في الفاتورة الإلكترونية لـ 4 مارس

أجَّلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من نقابة أطباء مصر والتي تطعن فيها على قرار وزارة المالية بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لجلسة 4 مارس المقبل.

النقابة تطالب بوقف التسجيل

وطلبت نقابة الأطباء في الدعوى التي حملت رقم 16759 لسنة 77 شق مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، كما طلبت نقابة الأطباء في الدعوى القضائية إلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.

وزارة المالية: لم نمنح أي استثناء لأي فئة مهنية

من ناحية أخرى، قال مسؤولو وزارة المالية إن الوزارة لم تمنح أي استثناء لأي فئة مهنية وأنها غير مسؤولة سوى عن البيانات الرسمية الصادرة عنها، وأن نظام الميكنة أو التسجيل الإلكتروني هو آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط أيا كان وإنما يلتزم بها الممول الضريبي أيا كان نشاطه.