بث مباشر.. السيسي يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء كتب: نرمين عفيفي 09:48 ص | الأحد 26 فبراير 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء. اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس قبرص المنتهية ولايته الرئيس السيسي يوجه بتوفير الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصري السيسي يوجه بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة واستراتيجية الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية السيسي يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط تنمية وإعمار سيناء السيسي بقلم نرمين عفيفي