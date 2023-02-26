مدبولي: محاور الطرق في سيناء الآن تكفي عملية التنمية 50 عاما مقبلة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة على مدار الـ9 سنوات الماضية لتنمية سيناء، مؤكدا أن الدولة لم تكتفِ بإنشاء الأنفاق في سيناء، ولكن تم إنشاء مجموعة من الكباري العائمة في المسافات البينية بين الأنفاق، وتم إنشاء 7 كباري بتكلفة مليار جنيه لتكون أماكن وسيطة بين الأنفاق، وتم تسميتها بأسماء شهدائنا الأبرار، ممن ضحوا بحياتهم خلال عمليات القضاء على الإرهاب في سيناء.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في كلمة ألقاها خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء، أن محاور الطرق بسيناء الآن تكفي عملية التنمية لمدة 50 عاما مقبلة، فكل اتجاه على الأقل 3 حارات فضلا عن حارة خدمية، والطرق على أعلى مستوى وتتميز بالسرعة والأمان.

وتابع أنه بمقارنة بين حجم الطرق في سيناء قبل عام 2014 والتي أنشئت خلال 20 عاما، بما تم إنجازه في الـ9 سنوات الماضية، نجد أنه قبل عام 2014 كانت كل شبكة الطرق بسيناء تبلغ 674 كيلومترا، واليوم 3000 كيلومتر أنشئت من عام 2014 لعام 2022، أي أكثر من 5 أضعاف حجم الطرق السابق في فترة زمنية أقل من النصف، وبجانب الكم تم الاهتمام كذلك بالكيف، خاصةً أن الطرق السابقة كانت لا تتعدى حارتين أو 3 للاتجاهين، ولكن الشبكة الآن على مستوى عالمي موزعة في سيناء.