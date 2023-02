سناب شات يطلق ميزة جديدة من خلال الذكاء الاصطناعي لمستخدميه

أعلنت الوسائط الاجتماعية سناب شات Snapchat الشهير بالأمس، عن إطلاقها خاصية My AI ، وهو روبوت محادثة مخصص لـ Snapchat يعمل على تقنية GPT الخاصة بـ OpenAI.

وأضافت الشركة أن الميزة ، التي سيتم طرحها هذا الأسبوع ، متاحة حاليًا فقط لمشتركي Snapchat Plus بشكل تجريبي، حسبما قالت الشركة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Snap Evan Spiegel لموقع The Verge إن الفكرة الكبرى هي أنه بالإضافة إلى التحدث إلى أصدقائنا وعائلتنا كل يوم، سنتحدث إلى الذكاء الاصطناعي كل يوم، وهذا شيء الشركة قادرة في وضع جيد للقيام به كخدمة مراسلة.

وأضافت أنه يمكن للمستخدمين تسمية My AI بأي أسم يتم تفضيلة وتخصيص الخلفية لمحادثاتهم مع الميزة، وأثناء الدردشة مع My AI ، توقع أن يعمل بشكل مشابه لكيفية الدردشة مع ChatGPT، فقد من الممكن الطلب منه كتابة ملاحظة ما أو اقتراح جدول زمني لقضاء الإجازة في الخارج، على عكس ChatGPT ، على الرغم من ذلك ، لن يعمل My AI كمحرك بحث - بدلاً من ذلك ، من المفترض أن يعمل مثل مراسلة شخص آخر داخل Snapchat ، كما تفعل مع أصدقائك.

التطبيق سيسجل جميع المحادثات لتحسين الخدمة

وقال تطبيق Snapchat أنه سيتم حفظ جميع محادثاتك مع My AI من أجل تحسين المنتج ، لذلك لا يفضل مشاركة الكثير من المعلومات، وإذا كنت تريد تقديم ملاحظات إلى My AI ، فيمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط مع الاستمرار على أي من رسائله.