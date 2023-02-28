السيسي يرحب برئيس وزراء المجر في مصر: صديق وأخ عزيز

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قائلا: «أُرحب بك صديق وأخ عزيز، باسمي باسم الشعب المصري أرحب بك والوفد المرافق».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء المجر، المنعقد في قصر الاتحادية، أنّ العلاقات المصرية المجرية ممتدة منذ 95 سنة، وشهدت دفعة كبيرة جدا خلال فترة رئاسة أوربان للحكومة المجرية، متابعا: «زيارتك منذ 7 سنوات إلى مصر، كانت تمثل فهما ودعما حقيقيا للأوضاع بمنطقتنا».

وقال الرئيس السيسي، إنّ الدعم المجري لم يتوقف عند حدود الزيارة أو التعاون، بل امتد إلى مساهمة المجر بشرح الأوضاع في مصر للاتحاد الأوروبي، وتوضيح الحقيقة على أرض الواقع.